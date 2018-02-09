В преддверии ЧМ-2018 Россия подает иски на нерасторопные строительные компании

За несколько месяцев до начала ЧМ по футболу скандалы вокруг откладывающихся сроков завершения строительства стадионов, а также возросшей стоимости работ стали предметом юридических разбирательств: Министерство спорта РФ подало иск против нескольких строительных компаний на общую сумму в 3 млрд рублей в связи с нарушением договорных обязательств, сообщает на страницах Handelsblatt Андре Баллен.

Как напоминает автор статьи, ЧМ-2018 будет проводиться летом в 11 городах на 12 стадионах. "Российское руководство, - отмечает Баллен, - постоянно уверяло, что все будет подготовлено в срок. Президент Путин пообещал чемпионат "на высшем уровне". Однако с самого начала подготовка к спортивному событию была сопряжена со скандалами: долгое время не утихали слухи по поводу бойкота ЧМ в России из-за агрессивной внешней политики, которую проводит руководство страны".

Кроме того, продолжает журналист, недавно из-за допингового скандала ушел в отставку главный организатор чемпионата Виталий Мутко. Автор упоминает и об обвинениях в связи с коррупцией и использованием "рабского труда" при строительстве спортивных объектов.

"Из-за неудовлетворительного планирования и отсутствия финансирования не были реализованы два инфраструктурных проекта, завершить которые предполагалось к ЧМ-2018", - говорится в статье. Речь идет о высокоскоростной дороге, которая соединила бы Москву и Казань и в которой был готов участвовать немецкий концерн Siemens, а также новой автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, "которая будет достроена теперь уже после футбольного чемпионата".

"Главной гордостью устроителей должны были стать по крайней мере стадионы. Но и тут не все пошло гладко. Подготовка к ЧМ, которая проходит ни шатко ни валко, теперь разозлила уже и российское руководство: премьер-министр Дмитрий Медведев забил тревогу еще в 2012 году в ходе своего визита на один из стадионов Санкт-Петербурга. Он назвал проект по строительству спортивного объекта, начатому в 2007 году, "долгостроем" и охарактеризовал его вид как "позорный". Под нажимом и благодаря труду северокорейских строителей стадион был завершен к Кубку конфедераций", - отмечает автор публикации.

Теперь Министерство спорта РФ хочет привлечь к ответу "четыре строительные компании, которые строят семь стадионов" и требует от них компенсации, сообщает автор и указывает на то, что "самый серьезный счет будет выставлен олигарху из окружения Путина".

"Строительная компания "Стройтрансгаз", которая строит стадионы в Волгограде и Нижнем Новгороде, должна выплатить порядка 1 млрд рублей. Принадлежит компания Геннадию Тимченко. (...) Будучи представителем ближайшего круга российского президента, Тимченко находится в западном санкционном списке. Его считают одним из самых влиятельных людей в России и одним из самых удачливых претендентов на получение российских госзаказов. "Стройтрансгаз" выигрывал тендеры на крупные заказы по строительству трубопроводов", - сообщает издание. В компании претензии считают недопустимыми.

"На мушку ведомств попал и уральский олигарх Дмитрий Пумпянский, (...), который, по мнению Минспорта, затягивает реконструкцию стадиона в Екатеринбурге. Кроме того, министерство недовольно и российско-азербайджанским миллиардером Аразом Агаларовым, которого считают возможным посредником между Кремлем и президентом США Дональдом Трампом. Crocus Group Агаларова не торопится со строительством стадионов в Калининграде и Ростове-на-Дону", - говорится в статье.

Иск был подан и против компании ПСО "Казань", которая входит в группу TAIF, подконтрольную сыну бывшего президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радику Шаймиеву. ПСО "Казань" строит стадионы в Саранске и в Самаре. По мнению экспертов, стадионы должны быть завершены в срок, пишет автор статьи.