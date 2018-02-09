Британская The Times пишет об инциденте, который произошел в среду вечером в районе Дейр-эз-Зора (Сирия). Корреспондент Ричард Спенсер не только рассказывает о произошедшем бое, в результате которого, по утверждению некого вашингтонского чиновника, было убито не менее 100 бойцов проасадовских сил, но и анализирует геополитическую ситуацию.

"В Сирии возобновилась "Большая игра XXI века" в то время, как силы США "сталкиваются с россиянами" - так озаглавлена первая статья Спенсера в The Times.

"Война Америки с "Исламским государством"* почти окончена. Но, несмотря на весь шум и ярость, она всегда была лишь интермедией; теперь же возобновилось основное сценическое действие. Четыре года назад, до усиления ИГИЛ*, в период, когда российские, американские и иранские "опосредованные силы" воевали между собой, гражданская война в Сирии постепенно приобретала форму "Большой игры" в версии XXI века. Вечером в минувшую среду в пустыне вступили в драку не только "опосредованные силы", но и, как сообщалось, реальные живые американцы, россияне и иранцы", - говорится в статье.

В январе госсекретарь США Тиллерсон подтвердил более раннее решение оставить американские войска в Сирии. Он публично заявил, что интересы США в Сирии предполагают не только борьбу с ИГИЛ*, но и обеспечение политического урегулирования "после Асада" и обуздание Ирана.

"Разумеется, таким образом он пригласил Иран и режим Асада проверить его решимость на прочность. Произошедшая в среду вечером вылазка режима на территорию, подконтрольную силам, которые опираются на США, подозрительно напоминает проверку воли, особенно в момент, когда локальные союзники Вашингтона ведут отдельный бой с Турцией - союзницей США по НАТО", - комментирует автор.

Сам инцидент в районе Дейр-эз-Зора описан во второй статье Спенсера, озаглавленной "Сирийская война разрастается по спирали: США убили 100 военнослужащих Асада". "Американские военные самолеты и наземные силы коалиции открыли огонь по военнослужащим президента Асада, убив более 100 человек при обороне секретной базы, где находятся американские и британские военные; они сочли, что база вот-вот подвергнется атаке", - пишет автор.

"Поступали неподтвержденные сообщения о том, что по соседству также были активны российские "бойцы частных военных компаний" и иранские Стражи революции; это признак, что усиливается соперничество Америки с региональными державами за влияние. За боем, который грозит втянуть западных союзников в еще одну запутанную и затяжную ближневосточную войну, вскоре последовали авиаудары, нанесенные американскими бомбардировщиками, и артиллерийский обстрел", - говорится в статье.

Газета переходит к подробностям инцидента: "Когда примерно 500 военнослужащих Асада при поддержке артиллерии, танков и бронетранспортеров начали наступление в сторону секретной военной базы коалиции, расположенной между рекой и нефтяным месторождением компании Conoco неподалеку, SDF и их американские союзники открыли огонь. Вскоре к бою присоединились американские бомбардировщики. Как считается, британские силы в бою не участвовали".

Газета сообщает, ссылаясь на неназванного чиновника из Вашингтона, что были убиты "как минимум" 100 прорежимных бойцов".

Россия и режим Асада среагировали негодующе, отмечает издание.

"Американские и курдские аналитики спорят, стремился ли Асад испытать волю SDF на прочность либо это было начало слаженных усилий по отвоеванию территории", - пишет издание.

"Сирийские государственные СМИ сообщили, что силы режима состояли из "бойцов племен", и уверяли, что те гнались за местными "террористическими элементами". Они признали, что "десятки человек были убиты", а другие ранены", - говорится в статье.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.