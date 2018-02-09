С олимпийскими идеалами что-то не так

Соперники россиян в Пхенчхане возмущены чисто номинальной дисквалификацией России за ее допинговую программу. "Репутация МОК испорчена, - пишет NZZ. - Мы хотим и дальше верить в справедливость, благородство, незапятнанность спорта, и ужасаемся, когда в героях вдруг разоблачают лгунов и мошенников". BuzzFeed посвящает статью хакерской атаке на WADA. FAZ сомневается, что справедливо запрещать спортсменам рекламировать своих спонсоров во время Олимпиады.

"Накануне зимней Олимпиады руководители антидопинговых служб европейских стран критикуют МОК за псевдодисквалификацию российских спортсменов", - пишет журналистка Politico Эли Уокер.

Автор напоминает, что МОК дисквалифицировал Россию с оговоркой, что на Олимпиаду в Пхенчхан допустят спортсменов, которые смогут доказать, что не принимали допинг, и "тем самым он открыл двери перед российской командой, которая по численности почти не уступает команде на Олимпиаде-2010 в Ванкувере".

"Руководители антидопинговых служб из стран, мощно проявляющих себя в зимних видах спорта, не считают, что МОК должен гостеприимно принимать спортсменов из страны, которая в Сочи обманула систему", - пишет автор.

Мэтт Ричардсон, глава антидопингового агентства Швеции, сказал: "Следовало бы прибегнуть к полной дисквалификации, а критерии для потенциальных нейтральных спортсменов следовало бы ужесточить". Он добавил: "На линии старта находятся 169 [российских] спортсменов, и нам очень трудно понять, что это и есть наказание за то, как Россия обошлась с антидопинговой системой".

Процедура проверки, установленная МОК для спортсменов, желающих выступить в Пхенчхане, тоже подверглась критике. Всеобъемлющее транспарентное расследование "принесло бы пользу и России, и остальному спортивному миру... а не просто "замело под ковер" проблему, вскрывшуюся после Олимпийских игр", заметил Андерс Сольхейм, глава антидопингового агентства Норвегии.

МОК отвергает обвинения. "75% российских спортсменов никогда раньше не участвовали в Олимпийских играх, - заявил неназванный представитель МОК. - Те, кто нас критикует, хотели бы, чтобы мы огульно дисквалифицировали спортсменов". "Представитель также опроверг утверждения о связях Баха с Путиным", - сообщает Уокер, добавляя, что "Россия многократно протестовала, заявляя о своей невиновности в контексте обвинений в жульничестве в Сочи".

"Российский государственный допинг омрачает начало зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Репутация МОК испорчена как никогда", - пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Даниэль Германн.

"На этот раз кризис затрагивает МОК и наивысшую ценность, за которую он выступает: доверие. Россия обманула. Однако вместо того, чтобы действовать решительно и отстранить страну от Игр, МОК пошел на малодушный компромисс: Россия будет представлена в Пхенчхане. Правда, без гимна, флага и спортивных функционеров, но она там будет. Марионетка Бах вздрогнул - и продолжил танцевать в балете тех, кто имеет власть", - пишет журналист.

Однако что произойдет, если доверие к олимпийскому движению и дальше будет разрушаться? Если у больших медиакомпаний исчезнет публика, как они будут возвращать свои инвестиции? "Скоро Игры будут проводиться только в Азии, в России или арабских странах", - говорится в статье.

"Пока эта угроза не так остра", - признает журналист. И Швейцария, и Америка будут ликовать, смотря выступления их прославленных спортсменов в Пхенчхане, "и даже русские будут ликовать, когда их хоккеисты будут забивать гол за голом и спешить навстречу золоту". "Будут они это делать под названием "Россия" или "олимпийские спортсмены из России" - кого это заботит?" - пишет автор.

"Мы хотим и дальше верить в справедливость, благородство, незапятнанность спорта. Тем больше ужасаемся, когда в героях, заботливо оберегаемых "образах святых" вдруг разоблачают сегодня лгунов и мошенников", - говорится в статье.

При этом МОК подводил нас к реальности долго и тщательно. Камень за камнем разрушался идеальный образ, все более очевидным становился масштаб обмана, пишет журналист, напоминая о скандале с командой Festina на Тур де Франс в 1998 году, американской лаборатории Balco, которая с помощью химических веществ подгоняла половину американской спортивной элиты к рекордным результатам, о скандальном докторе Фуэнтесе из Испании.

"МОК и аффилированные с ним спортивные федерации (...) внешнему миру демонстрировали жесткость, однако внутри структуры пытались ограничить ущерб и переждать проблему. Так поступил МОК и недавно в связи с российским допингом", - критикует автор.

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Во время открытия Олимпийской деревни в Пхенчхане Томас Бах выпустил в небо белых голубей - символ мира, любви, невинности. "И они были фальшивыми: голуби оказались воздушными шарами, наполненными гелием. Мы хотим по-прежнему видеть настоящих голубей. Иначе во что еще нам верить?" - заключает журналист.

Богатый МОК запрещает олимпийским атлетам участвовать в рекламе в ходе проведения Игр, при этом денег от самого Международного олимпийского комитета спортсмены не получают, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Асхельм.

Монополия МОК оказалась в центре критики, прежде всего в Германии. Федеральное ведомство по картелям проверяет в настоящее время правомерность жесткого запрета на рекламу для спортсменов во время Олимпиады и требует внести изменения в регламент.

В беседе с FAZ Максимилиан Хартунг, президент основанного в прошлом году объединения, защищающего интересы немецких спортсменов, сам дважды принимавший участие в Олимпиадах, обрисовал два возможных сценариях: "либо спортсмены получают от МОК больше свободы на участие в рекламе, либо финансовую компенсацию за использование их неимущественных прав организаторами", передает автор.

До сих пор, согласно Уставу МОК, спортсменам запрещается открыто публиковать рекламу со своими спонсорами за девять дней до Олимпиады, во время Игр и три дня после. Критики утверждают, что это абсурд для тех атлетов, которые по больше части могут "продать" себя только благодаря Олимпиаде.

Как указывает МОК, порядка 90% его доходов распределяется среди множества спортивных организаций, в результате чего выигрывают и сами спортсмены.

По словам эксперта по картельному праву Марка Орта, "из-за конфликта интересов спортивные союзы в случае с Олимпиадой не являются теми инстанциями, которые будут защищать интересы спортсменов". В конце концов, спортивные союзы выигрывают от эксклюзивных прав на рекламу, которые они предоставляют за огромные деньги, говорится в статье.

Журналист Liberation Батист Бутье пишет: "91 страна и более 160 российских спортсменов, выступающих под олимпийским флагом, - итого, 92 делегации будут дефилировать на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане. Никогда еще их не было так много, и МОК не отказывает себе в удовольствии этим кичиться. Но что на самом деле стоит за такой всеобщностью? В состав МОК входят 206 национальных олимпийских комитетов, и 204 из них приняли участие в летней Олимпиаде в Рио в 2016 году. А значит, в Пхенчхане их меньше половины, то есть дела обстоят не так уж радужно".

Кроме того, МОК говорит: чтобы войти в олимпийскую программу, тот или иной вид спорта должен "широко практиковаться во всем мире". "Можно как минимум усомниться в соблюдении этого критерия", - пишет автор: многие виды зимнего спорта, представленные на Олимпиаде-2018, "практикуются на высоком уровне лишь в горстке стран".

Зимняя Олимпиада - это, прежде всего, соревнования для богатых стран, а не для стран горных и снежных (так, Великобритания выставила в восемь раз больше участников, чем Чили), отмечает автор.

BuzzFeed обращается к теме хакерских атак на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и утверждает, что они велись по тому же сценарию, что и взлом серверов Демократической партии США.

В феврале 2014 года, когда Россия была хозяйкой зимней Олимпиады, ее спортсмены выиграли беспрецедентные 232 медали. Менее чем два года спустя WADA заявило, что результат основывается на масштабном допинговом сговоре под руководством российского правительства. "Реакция России была быстрой и тоже беспрецедентной: вскоре ее разведывательная служба взламывала компьютерную систему WADA", - пишет Коллиер.

"Хакерская атака на WADA проводилась по тому же сценарию, который Россия использовала в время выборов по всему миру, включая недавние президентские выборы в США", - говорится в статье. К такому выводу в прошлом году пришли АНБ, ЦРУ и ФБР, а также несколько известных компаний в области кибербезопасности.

"Кто преступник? Главное разведывательное управление России, или ГРУ. (...) Хакеров ГРУ чаще всего называют APT28 или Fancy Bear. Они работают с 2004 года", - пишет автор.

"Хакерские атаки на WADA были призваны запятнать репутацию некоторых известнейших представителей мирового спорта. Например, хакеры Fancy Bear обнаружили, что в организме американской гимнастки Симоны Байлз присутствовал метилфенидат - препарат, используемый для лечения расстройства гиперактивности и дефицита внимания", - передает корреспондент.

"Когда вы на вершине, очень легко вас доводить, - сказала Байлз BuzzFeed. - Я принимаю его по определенной причине, вот если у вас астма, вы используете ингалятор. Что правда, то правда. Я принимаю лекарство. Если вы против, извините".

Fancy Bear смогла войти в базу данных WADA и скачать досье спортсменов. "Подобно тому, как утечка электронных писем демократов месяцами напряженно освещалась в СМИ, заголовки по всему миру сообщали о медицинских досье американских олимпийцев, хотя WADA оправдало использование ими указанных препаратов", - говорится в статье.

"Это кибербуллинг в его худшем виде, попытка очернить невинных спортсменов, которые в итоге становятся жертвами", - сказал BuzzFeed глава американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт. "Эти спортсмены теперь в зоне нашего беспокойства и сопереживания. Попытка замарать и уничтожить чистых спортсменов, которые ничего не сделали и соблюдали правила, - это новый ход", - подчеркнул он.

Хотя МОК запретил России официально участвовать в зимних Играх в 2018 году, ни в одном из его заявлений по поводу российского мошенничества не упоминаются хакерские атаки. В январе начавшегося года Fancy Bear вернулась с пригоршней электронных писем, в основном связанных с решением отстранить Россию за допинг, сообщает издание.

В ответ на вопрос, грозит ли России дополнительное наказание за неоднократные взломы олимпийских организаций, МОК отказался дать комментарий и заявил: "Кибербезопасность уже давно является одним из главных приоритетов на Олимпийских играх, но мы не будем обсуждать детали публично".

"Кремль не ответил на просьбу дать комментарий, - сообщает издание. - Однако российский МИД в среду опубликовал заявление, обвинив BuzzFeed в участии в "информационной войне против России".

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