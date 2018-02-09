Сестра Ким Чен Ына находится в Южной Корее на церемонии открытия Олимпиады

Ким Ё Чжон, младшая сестра северокорейского лидера, в пятницу прибыла в Сеул вместе с несколькими северокорейскими высокими руководителями, чтобы присутствовать на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане, говорится в редакционной статье Le Figaro.

Впервые с момента завершения корейской войны 1950-1953 года член семьи Кимов, безраздельно правящей в Северной Корее начиная с Ким Ир Сена, посещает Южную Корею, отмечают журналисты.

В субботу сестра северокорейского руководителя будет принята южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, говорится в статье.

Делегация из 280 северокорейцев, в состав которой входят журналисты, "девочки с помпонами", музыканты и любители тхэквондо, прибыла в Южную Корею в среду. В пятницу северокорейские спортсмены отказались от телефонов, подаренных Международным олимпийским комитетом всем атлетам-участникам. Эти аппараты предоставлены официальным спонсором Олимпиады, в них встроены приложения с полезной информацией о логистике и расписании различных соревнований, указывают авторы.

На церемонии открытия Ким Ё Чжон будет находиться рядом с вице-президентом США Майком Пенсом, в четверг прибывшим в Сеул, где он отобедал с президентом Муном. В пятницу Майк Пенс, прежде чем ехать в Пхенчхан, должен отправиться к мемориалу, установленному в память о 46 южнокорейских моряках, погибших при взрыве корвета "Чхонан" в 2010 году. Сеул приписывает инцидент торпедной атаке со стороны КНДР, напоминает редакция.

До своего приезда в Южную Корею американский вице-президент находился с визитом в Токио, где он упомянул о предполагаемом желании Пхеньяна использовать Олимпиаду в пропагандистских целях, передает Le Figaro. "Мы не позволим Северной Корее скрывать за олимпийским флагом реальность - это и порабощение ее народа, и угроза, которую она представляет для всего региона", - заявил он.