Польша столь болезненно воспринимает свою историю?

По мнению Яна Томаша Гросса, американского историка, социолога и политолога польского происхождения, специалиста по Второй мировой войне и Холокосту, законопроект, запрещающий приписывать "польскому государству и народу" нацистские преступления, является дополнительным этапом в борьбе по обуздыванию историков. Интервью с экспертом записал журналист Le Monde Антуан Фландрен.

"Законопроект, внесенный националистической партией "Право и справедливость", которая обладает большинством в Сейме и Сенате, на мой взгляд, обусловлен антисемитскими побуждениями. Тот факт, что израильские политические руководители выразили протест, когда вначале Сейм проголосовал за законопроект, вдохновил большинство польских сенаторов на одобрение этого документа, дабы продемонстрировать польскому общественному мнению, что они не уступят требованию евреев", - сказал Гросс.

"Для партии "Право и справедливость" крайне важно, чтобы Польша, слишком долго стоявшая на коленях, поднялась и выстояла перед лицом иностранных держав, Германии, Евросоюза и "евреев". Это исключительно националистический и радикальный дискурс. Речь идет о том, чтобы громогласно заявить: "Польша превыше всего". Неудивительно, что важнейшие открытия, сделанные польскими учеными за последние двадцать лет, касающиеся пособничества многих поляков в преследовании евреев во время Второй мировой войны, совершенно невыносимы для этой партии", - продолжает он.

"Данный закон опасен с учетом того, что правосудие сможет преследовать польских ученых, которые работают над вопросами Холокоста и участия поляков в травле евреев - другими словами, свежие труды не будут опубликованы. В школах многие преподаватели не решатся заговорить на эту тему со своими учениками. Данный закон усилит неосведомленность: уже сейчас большинство населения думает, что поляки пострадали во Второй мировой войне больше, чем евреи, что совершенно неверно", - утверждает историк.

"Наконец, данный закон опасен для Польши, потому что он еще больше ее изолирует. Этот режим уже испортил отношения между Польшей и Еврокомиссией, Германией и Францией и ведет себя самоубийственно. Данный закон может заставить пересмотреть прекрасные отношения, которые Польша поддерживает с США и Израилем. Эти две страны уже предупредили польское правительство об опасности подобного документа", - сообщил эксперт.

"Документ является дополнительным этапом в борьбе, которую ведет "Право и справедливость", по обузданию историков, работающих по этой теме", - заявляет Гросс.

"Два года назад я уже был вызван в судебное ведомство на основании того, что я нанес оскорбление польскому народу", - поведал собеседник издания.

"В одной своей статье я утверждал, что за время Второй мировой войны поляки убили больше евреев, чем немцев, что является очевидностью для многих историков. Прокурор велел прекратить дело за отсутствием состава преступления, однако государство отдало ему приказ не закрывать это досье. Дело еще находится в производстве", - сообщил Гросс.