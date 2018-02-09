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9 февраля 2018 г.
9 февраля 2018 г.

Тарик Панджа | The New York Times

Россию оскорбили на зимних Играх. Канада извинилась (даже если не должна была)

Канада, как представляется, подтвердила свою репутацию вежливой страны, пишет корреспондент The New York Times Тарик Панджа.

Руководитель Олимпийского комитета Канады встретился в четверг со своими коллегами, представляющими российских спортсменов на зимних Играх, и извинился за инцидент, в котором вообще-то, может быть, не участвовал ни один канадец.

"Речь шла о конфликте, который произошел на этой неделе: по словам российского тренера, его словесно оскорбили в столовой Олимпийской деревни в связи с участием российских спортсменов", - уточняет журналист.

В среде атлетов и чиновников растет напряженность по поводу присутствия в Пхенчхане более 160 россиян, которым будет разрешено участвовать в соревнованиях, несмотря на запрет, введенный против их страны, отмечает автор статьи.

"Канадские чиновники заявили, что их проинформировал МОК о том, что человек, поведение которого было оскорбительным (его личность остается неизвестной), возможно, является членом их делегации, и одного этого предположения оказалось достаточно, чтобы они принесли извинения", - говорится в статье.

Это раскаяние, кажется, удовлетворило Станислава Позднякова, главу российской делегации. "Мы приняли извинения, и сейчас все в порядке", - сказал он.

Над российскими спортсменами нависает облако недоверия уже два года, после разоблачения российской допинговой схемы, отмечает издание.

"Российская пловчиха Юлия Ефимова, которую допустили к участию в соревнованиях в Рио, позже называла пережитое "ужасом" и "войной". Соперники сторонились ее, а зрители освистывали на пути к двум серебряным медалям", - говорится в статье.

Источник: The New York Times


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