Мы цепляемся за идеал Олимпиады - но он давно разрушен

"Российский государственный допинг омрачает начало зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Репутация МОК пошатнулась как никогда", - пишет журналист Neue Zürcher Zeitung Даниэль Германн.

"Олимпийское движение находится в кризисе, и не впервые, - говорится в статье. - На этот раз кризис затрагивает МОК и наивысшую ценность, за которую он выступает: доверие. Россия обманула. Однако вместо того, чтобы действовать решительно и отстранить страну от Игр, МОК так забылся, что пошел на малодушный компромисс: Россия будет представлена в Пхенчхане. Правда, без гимна, флага и спортивных функционеров, но она там будет. Марионетка Бах вздрогнул - и продолжил танцевать в балете тех, кто имеет власть", - пишет журналист.

Существует угроза, что у МОК скоро закончатся претенденты на проведение Игр, полагае Германн. Остается только "бегство на восток": за Пхенчханом последуют Токио и Пекин.

"Однако что произойдет, если доверие к олимпийскому движению и дальше будет разрушаться? Если у больших медиакомпаний исчезнет публика, с помощью которой они оправдывают и рефинансируют свои инвестиции? Скоро Игры будут проводиться только в Азии, в России или арабских странах, где не народ, а политическая элита решает, претендовать ли на проведение Олимпиады?" - рассуждает автор.

"Пока эта угроза не так остра", - признает журналист. И Швейцария, и Америка будут ликовать, когда их прославленные спортсмены будут состязаться в Пхенчхане, "и даже русские будут ликовать, когда их хоккеисты будут забивать гол за голом и спешить навстречу золоту". "Будут они это делать под названием "Россия" или "Олимпийские спортсмены из России" - кого это заботит?" - пишет автор.

"Мы хотим и дальше верить в справедливость, благородство, незапятнанность спорта. Тем больше ужасаемся мы сегодня тому, как в героях, заботливо оберегаемых "образах святых", вдруг разоблачают сегодня лгунов и мошенников", - говорится в статье.

При этом МОК подводил нас к реальности долго и тщательно. Камень за камнем разрушался идеальный образ, все более очевидным становился масштаб обмана, пишет журналист, напоминая о скандале с командой Festina на Тур де Франс в 1998 году, американской лаборатории Balco, которая с помощью химических веществ подгоняла половину американской спортивной элиты к рекордным результатам, испанском докторе Фуэнтесе, который улучшал анализы крови велогонщиков, бегунов на длинные дистанции и футболистов.

"МОК и аффилированные с ним спортивные федерации, ломая руки, наблюдали за тем, как иллюзия, на которой строится модель их организации, растворяется в воздухе. Внешнему миру они демонстрировали жесткость, однако внутри структуры прежде всего пытались ограничить ущерб и переждать проблему. Так поступил МОК и недавно в связи с российским допингом", - отмечает автор

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Во время открытия Олимпийской деревни в Пхенчхане Томас Бах выпустил в небо белых голубей - символ мира, любви, невинности. "И они были фальшивыми: голуби оказались воздушными шарами, наполненными гелием. Мы хотим по-прежнему видеть настоящих голубей. Иначе во что еще нам верить?" - заключает журналист.