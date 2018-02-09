Соперники России по зимней Олимпиаде возмущены чисто номинальной дисквалификацией

"Накануне зимней Олимпиады руководители антидопинговых служб европейских стран критикуют МОК за спорную псевдодисквалификацию российских спортсменов", - пишет журналистка Politico Эли Уокер.

"Высокопоставленный сотрудник одной европейской антидопинговой организации, пожелавший остаться анонимным, сказал, что некоторые люди из сферы борьбы с допингом полагают, что взаимоотношения президента МОК Томаса Баха с российским президентом Владимиром Путиным, возможно, способствовали мягкому решению российского вопроса", - сообщает издание.

Автор напоминает, что МОК дисквалифицировал Россию с оговоркой, что на Олимпиаду в Пхенчхан допустят спортсменов, которые смогут доказать, что не принимали допинг. "Тем самым он раскрыл двери перед российской командой, которая по численности почти не уступает команде на Олимпиаде-2010 в Ванкувере", - говорится в статье.

"Руководители антидопинговых служб из стран, мощно проявляющих себя в зимних видах спорта, не считают, что МОК должен гостеприимно принимать спортсменов из страны, которая в Сочи обманула систему", - пишет автор.

"Называть это дисквалификацией - ловкая подтасовка, - заявил Трэвис Тигарт, глава Антидопингового агентства США. - Полагаю, они [МОК] подвели чистых спортсменов. Вы слышите, что спортсмены публично, как никогда раньше, говорят о своем разочаровании: не только те, кого обокрали в Сочи, но и те, кого потенциально могут обокрасть снова".

Мэтт Ричардсон, глава антидопингового агентства Швеции, сказал: "Следовало бы прибегнуть к полной дисквалификации, а критерии для потенциальных нейтральных спортсменов следовало бы ужесточить". Он добавил: "На линии старта находятся 169 [российских] спортсменов, и нам очень трудно понять, что это и есть наказание за то, как Россия обошлась с антидопинговой системой".

"Процедура проверки, которой МОК подвергал спортсменов, желающих выступить в Пхенчхане, тоже подверглась критике", - пишет автор. Всеобъемлющее транспарентное расследование "принесло бы пользу и России, и остальному спортивному миру... а не просто "замело под ковер" проблему после Олимпийских игр", - заметил Андерс Сольхейм, глава антидопингового агентства Норвегии.

МОК отвергает обвинения. "75% российских спортсменов никогда раньше не участвовали в Олимпийских играх, - заявил неназванный представитель МОК. - Те, кто нас критикует, хотели бы, чтобы мы огульно дисквалифицировали спортсменов, многие из которых никогда раньше не участвовали в соревнованиях. Вопрос в том, верите ли вы в справедливость в индивидуальных случаях или нет". "Представитель также опроверг утверждения о связях Баха с Путиным", - сообщает Уокер.

"Россия многократно протестовала, заявляя о своей невиновности в контексте обвинений в жульничестве в Сочи", - отмечает автор.