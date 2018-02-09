Влиятельная сестра диктатора

Правитель Северной Кореи Ким Чен Ын отправил на зимние Олимпийские игры свою сестру - Южная Корея расценивает это как знак сближения. Ким Ё Чжон входит в круг ближайших доверенных лиц правителя, передает немецкий журнал Der Spiegel.

Эта пятница войдет в историю. В лице Ким Ё Чжон впервые с момента разделения Кореи на южнокорейскую землю ступит представитель династии Кимов, пишет журналистка Ванесса Штайнметц.

"Фактически 30-летняя Ким является, вероятно, единственным человеком, с помощью которого можно напрямую обменяться посланиями с диктатором изолированного Севера", - отмечает журналистка.

Ранее Ким Ё Чжон была влиятельной заместительницей директора в отделе пропаганды. Говорят, в ее обязанности входило максимально выгодное представление Ким Чен Ына - это может быть и одной из задач визита в Южную Корею, передает издание.

На Олимпийских играх в Пхенчхане Ким Ё Чжон впервые официально предстанет перед международной публикой в качестве политика, говорится далее.

По сообщениям корейских СМИ, при возможности Ким Ё Чжон передаст президенту Южной Кореи Муну письмо своего брата. Вероятно, Ким предложит в нем провести третьи официальные переговоры между Северной и Южной Кореей, сообщает газета Kookmin Libo. Также возможно, что сестра не только передаст послания Ким Чен Ына, но и сама будет вести переговоры. В любом случае, ее выступление в Сеуле будет исключительно важным для дальнейшего политического курса обоих государств, передает издание.

"Ведь лучшего партнера для возможных переговоров Южная Корея вряд ли могла желать", - отмечает автор публикации.

"Голубой дом (президентская резиденция Чхонвадэ в Сеуле. - Прим. ред.) планирует особенно теплый прием для гостей с севера - даже если южнокорейские спецслужбы будут пристально следить за каждым шагом делегации", - говорится в статье.

"Не в последнюю очередь визит, вероятно, связан и с личной враждой Ким Чен Ына с президентом Америки Дональдом Трампом. По крайней мере, так предполагают корейские СМИ. Сообщается, что так Ким хочет поравняться с Трампом - он тоже отправит в Пхенчхан влиятельную представительницу семейства: его дочь Иванку ожидают на церемонии закрытия Олимпийских игр", - передает издание.