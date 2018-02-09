Безуспешный и популярный

"Экономика в России переживает застой, зарплаты падают, бедных становится все больше. Тем не менее, 18 марта Владимира Путина снова выберут президентом. Почему, собственно?" - задается вопросом Юлиан Ханс на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger.

"На праздновании народного единства, в котором, по данным властей, приняли участие более полумиллиона человек по всей России, советское и российское так смешалось, что с трудом можно было отличить одно от другого, - пишет Ханс о прошедшей 3 февраля акции "Россия в моем сердце". - Это касается не только программы, но и организации: как когда-то на 1 мая и в годовщину Великой октябрьской революции, государство отправляет своих граждан на уличные демонстрации".

"Недавно оппозиционер Алексей Навальный показал Кремлю, сколько народу он может мобилизовать. (...) А теперь государство показывает, что оно вполне способно мобилизовать массы и народ единодушно поддерживает Владимира Путина", - отмечает журналист.

"При этом главная проблема Путина - это не Навальный, которого юстиция легко выбила из гонки", - пишет Ханс. Из семи кандидатов на пост президента избиратели знают только телеведущую Ксению Собчак и Владимира Жириновского, "который уже два десятилетия притворяется гавкающим национал-популистом, однако никогда не кусает".

"Главная проблема Путина - это он сам, - считает журналист. - С одной стороны, у него нет конкретных успехов; экономика находится в застое, реальные зарплаты падают на протяжении нескольких лет, все больше людей, даже по официальным меркам, живут за чертой бедности. Отсутствует видение будущего: все, что обещает Путин избирателям, он обещал уже неоднократно - адекватные зарплаты и пенсии, улучшение здравоохранения и выход из нефтегазовой зависимости. Однако, если ему не удалось выполнить эти обещания за 18 лет, почему это должно получиться на сей раз?" - рассуждает журналист.

"С другой стороны, он пользуется большой популярностью - ею он обязан патриотическому подъему, связанному с аннексией Крыма и конфронтацией с Америкой. Но, если все считают Путина безальтернативным, а результаты выборов - предрешенными, кто пойдет голосовать?" - говорится далее.

"Месяцами кремлевские эксперты ломают на этим голову. Итогом становятся такие мероприятия, как "Россия в моем сердце", - говорится в статье.

"Вперед, Россия! Так было в России с далеких времен: чем выше давление, тем крепче бетон", - пел на праздновании эстрадный певец Олег Газманов. "Выбирать Путина из упрямства - не особенно хороший мотив. Но хоть что-то", - замечает автор.