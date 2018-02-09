В стране, где следят за каждым твоим шагом

"Одни переходят улицу только по "зебре", другие смотрят в интернете порно. Китайские власти хотят знать, кто что делает, - и поощрять добропорядочных китайцев", - пишет корреспондент Tageszeitung Феликс Ли.

Переходишь улицу на "красный" или бросаешь мусор мимо урны? Тот, кто так делает на улицах Пекина, скоро узнает: незамеченным его проступок не останется. "Конечно, нарушителей за такие мелочи никто сажать не будет. Однако они могут ощутить последствия иным образом: например, подавая заявку на кредит. Преимущество будет за теми, кто, с точки зрения властей, проявил себя как добропорядочный гражданин", - говорится в статье.

"То, что планирует внедрить китайское руководство, может стать самой масштабной программой по воспитанию собственного населения за всю историю существования человечества", - пишет Ли о системе Social Credit System ("Система общественного доверия"), которую планируется ввести в стране к 2020 году. Ее внедрение стало возможным благодаря огромному техническому прогрессу в слежении - Китай занимает лидирующие позиции в этой области. "Техника позволит идентифицировать любого человека из толпы. Чем не цифровая диктатура", - замечает журналист.

Феликс Ли побывал в компании Megvii, разработавшей платформу для распознавания лиц. "Программа фиксирует лицо, составляет профиль движения, сохраняет особенности - такие, как родинки, форма мочек и цвет глаз", - повествует автор.

"Как только ты оказываешься перед нашей камерой, мы сразу знаем, кто перед нами, - рассказал специалист из Megvii Ай Цзианьдань. - У любого лица есть свои особенности".

В Пекине "умные" камеры висят повсюду и фиксируют все и всех, кто проезжает или проходит мимо. "Камера отправляет данные в аналитические центры, где они обрабатываются и создаются профили. Профили сохраняются и становятся доступными для властей или частных охранных предприятий", - сообщает журналист.

"Среди клиентов Megvii - частные охранные фирмы, владельцы торговых центров и роскошных кондоминиумов. Однако самым крупным и важным клиентом является государство. Оно сегодня как никогда озадачено вопросами повышения безопасности", - полагает Ли. Тот, кто проявил себя как нарушитель, может при помощи технологий Megvii быть остановлен, например, на входе в метро, поясняет Ай. Но в первую очередь речь идет о воспитательном компоненте.

В десятке регионов, где платформа запущена в тестовом режиме, прошла апробацию так называемая "система оценок". "Тот, кто заказывает в интернете здоровую еду для малыша, получает "плюсы". Тот, кто смотрит порно или проводит много времени за компьютерными играми, получает негативные оценки", - говорится в статье.

"Программой предусматривается, что пользователи, набравшие 1,3 тыс. плюсов, получают максимальный рейтинг ААА. Если им удастся удержать его некоторое время, они получат кредит на более выгодных условиях или улучшенный вариант медстраховки. Высокий рейтинг родителей может помочь их дочери или сыну получить место в университете. Тот, кто не сможет набрать более 600 баллов, попадет в самую низшую категорию D, и ему может грозить даже потеря работы", - передает Ли.

О том, сколько у тебя пунктов, можно будет узнать через специальное приложение на смартфоне. "Наряду с властями, доступ к программе с оценками будут иметь банки, работодатели, арендодатели, интернет-платформы, предлагающие товары, туроператоры и авиакомпании", - сообщает автор.

По мнению экспертов, после того как руководство КНР представило "план по развитию искусственного интеллекта", эти технологии переживают в Поднебесной настоящий бум. "В этой сфере Китай является важнейшим двигателем инновационного процесс и крупнейшим конкурентом США", - говорится в статье.

Индустрия потребления в восторге от открывающихся возможностей, продолжает Ли. Alibaba уже некоторое время так же работает с системой оценок, платформу для которой предоставляет компания Sesame Credit. Участие в ней, правда, является добровольным. Alibaba собрала данные на 800 млн клиентов.

"Будет ли проверятся верность линии партии при помощи технологий по распознаванию лиц вкупе с оценкой гражданского поведения? Вполне возможно, опасается интернет-активист Ван Бо (настоящее имя он скрывает), приводя в пример город Жончан, участвовавший в апробации системы. Жители, которые регулярно заходили на сайт проправительственного издания, получали бонусные баллы. Впрочем, очень скоро кто-нибудь догадается написать программу, которая будет ежедневно заходить на сайт газеты, симулируя гражданскую любознательность", - отмечает автор.

По словам Вана, тот, кто регулярно обличал недостатки жизни в стране в социальных СМИ, терял баллы. Китайское руководство хочет воспитать "образцового коммуниста", говорит активист. К чему это приведет, понятно уже сегодня: "к тотальному контролю".