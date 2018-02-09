Убрать собачатину из меню

Южная Корея - единственная страна, где на коммерческой основе производят мясо собак. К Олимпиаде с этим, вероятно, будет покончено, пишет Фабиан Кречмер, корреспондент Tageszeitung.

"Уже издалека посетитель слышит и чувствует то, чем Ким Йон Хван зарабатывает себе на жизнь: оглушительный собачий лай и едкая вонь", - описывает журналист ферму по разведению собак недалеко от Сеула. В общей сложности там находится 170 собак.

Своей профессией Ким Йон Хван не гордится, но почему он должен стыдиться ее? - говорит 56-летний заводчик.

"По оценкам защитников животных, существует до 17 тыс. таких ферм - многие из них расположены на задних дворах, и в них не больше десятка животных. Каждый год в Южной Корее съедают до 200 тыс. собак. Почти половина жителей хотя бы раз в жизни пробовали собачье мясо. Корейцы, в первую очередь пожилые, приписывают ему целительные свойства: на мужчин оно якобы действует как афродизиак, а крестьяне, работающие на полях, благодаря ему легче переносят гнетущую летнюю жару", - передает журналист.

Парк Мён Йа, 87-летний владелец ресторана, предлагающего блюда из мяса собак, ручается за его лечебное действие: говорит, что в свое время благодаря собачатине излечился от сильного воспаления слизистой кишечника, пишет корреспондент.

Однако кореец уже давно не получает прибыли от своего ресторана - у него просто нет клиентов, продолжает Кречмер. Лишь каждый пятый в поколении 20-30-летних корейцев ест собачье мясо. Молодежь знает собак исключительно как домашних животных, и многие стыдятся традиции предков.

"Владельцу ресторана Парку тяжело это понять. Когда он подрастал и Южная Корея еще была бедной аграрной страной, мясо собак было для людей единственной возможностью получить животный белок", - пишет журналист. "Он хорошо помнит летние Олимпийские игры, состоявшиеся 30 лет назад. Тогда, чтобы не смущать гостей, правительство ввело временный запрет на рестораны, предлагающие мясо собак", - пересказывает корреспондент.

На фоне Игр в Пхенчхане производители собачьего мяса снова оказались под давлением. Так, правительство провинции Канвондо еще в начале года попросило 40 ресторанов, находящихся вблизи олимпийских объектов, на некоторое время изменить меню. В качестве компенсации за финансовые потери затронутые предприятия получат до 7 тыс. евро. Для местных защитников животных такие меры являются "абсолютно показными", передает Кречмер.

Тем не менее, Мун Чжэ Ин - первый человек в кресле президента, открыто выступающий в защиту животных. Мун закрыл крупный рынок собачьего мяса в Сеуле, а также принципиально запретил резать на рынках живых собак, говорится в статье.

"Разведение собак - это вымирающий бизнес", - констатирует владелец фермы собак Ким, отмечая, что его собственные дети также ни разу в жизни не пробовали собачьего мяса.