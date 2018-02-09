Олигарх встретился с высокопоставленным российским чиновником после того, как помощник Трампа предлагал ему "личные брифинги"

Корреспондент Daily Telegraph Алек Лун рассказывает о видео предполагаемой встречи между президентом "Русала" Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько, которое обнаружил Алексей Навальный.

"Хотя в записанном фрагменте предполагаемой беседы Дерипаски с вице-премьером и главой аппарата правительства Сергеем Приходько конкретно Дональд Трамп не упоминается, факт их встречи на яхте вызывает дополнительные вопросы о сговоре с правительством Владимира Путина", - говорится в статье.

"Встреча, как сообщается, произошла в августе 2016 года - спустя месяц после того как Манафорт, на тот момент глава предвыборного штаба Трампа, предлагал Дерипаске "личные брифинги", согласно электронному письму, оказавшемуся в распоряжении The Atlantic", - пишет Daily Telegraph.

Как напоминает издание, MI-6 высказывала беспокойство по поводу того, что в ноябре Дерипаска сумел привлечь миллиард фунтов на Лондонской фондовой бирже.

"Олигарх беседует с похожим на Приходько мужчиной на видеозаписях, опубликованных в июне в Инстаграме Насти Рыбки - модели, разместившей видео, на которых она обнимает алюминиевого магната. В подписи говорится, что двое мужчин пытаются "решить вопрос с Америкой", - сообщает газета. Алексей Навальный "заявил, что разговор с вице-премьером на борту яхты с молодыми женщинами приравнивается к взятке".

"Associated Press в прошлом году сообщало, что в 2006-м Дерипаска нанял Манафорта по годовому контракту на 10 млн долларов, после того как вашингтонский инсайдер предложил провести кампанию и "принести немалую пользу правительству Путина", повлияв на политику и СМИ в США", - добавляет Daily Telegraph. Олигарх подал иск о клевете, который в октябре был отклонен. Он также подавал в суд на Манафорта, обвинив его в присвоении 18,9 млн долларов.