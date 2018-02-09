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9 февраля 2018 г.
9 февраля 2018 г.

Дебора Хайнс | The Times

Руководитель разведслужбы - болельщикам: остерегайтесь "медовых ловушек" на мундиале в России

Микк Марран, глава службы внешней разведки Эстонии, призвал болельщиков на ЧМ-2018 остерегаться российских шпионов, которые попытаются добыть у них информацию или шантажировать их, сообщает The Times. Он посоветовал болельщикам, футболистам и всем другим иностранцам в России "либо постоянно держать при себе телефоны, лэптопы и другие электронные устройства, либо вообще не брать их с собой", передает журналистка Дебора Хайнс.

Он также сказал, что незнакомые люди, которые заводят с посетителями разговоры в барах и других общественных местах, могут оказаться агентами под прикрытием, пытающимися завязать выгодную им дружбу.

"Это не значит, что вам не следует ехать в Россию. Россия - великая страна. Но людям необходимо лучше осознавать, что может происходить вокруг, когда они радостно пьют пиво в Москве или где-то еще", - добавил Марран.

На вопрос, возможно ли применение такого метода, как "медовые ловушки", Марран сказал: "А почему нет?".

Источник: The Times


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