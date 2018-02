9 февраля 2018 г. Кристин Филлипс | The Washington Post Джордж У.Буш: есть четкие доказательства того, что Россия вмешалась в выборы в США "Экс-президент США Джордж У.Буш заявил, что он полагает, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году. Тем самым он разошелся во мнениях с президентом Трампом, который скептически относится к выводам разведслужб о вмешательстве Кремля ради содействия его победе", - пишет журналистка The Washington Post Кристин Филлипс. "Есть весьма четкие доказательства того, что русские вмешались. Другой вопрос, повлияли ли они на конечный итог", - сказал Буш в четверг на саммите в Абу-Даби. Он добавил: "То, что в нашу электоральную систему вмешивается иностранное государство, создает проблемы. Наша демократия крепка лишь в той мере, в какой люди доверяют результатам (выборов. - Прим. ред.)". Буш высказывается о России критически, осуждая ее за усилия с целью "эксплуатировать разногласия в нашей стране", отмечает издание. Газета цитирует заявление Буша в октябре прошлого года: "Российское правительство затеяло проект, цель которого - перессорить американцев между собой". В Абу-Даби Буш сказал, что мотив Путина - желание восстановить "советскую гегемонию", сообщает издание со ссылкой на Associated Press. Саммит был организован американским аналитическим центром Milken Institute. Источник: The Washington Post