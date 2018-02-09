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9 февраля 2018 г.
9 февраля 2018 г.

Кристин Филлипс | The Washington Post

Джордж У.Буш: есть четкие доказательства того, что Россия вмешалась в выборы в США

"Экс-президент США Джордж У.Буш заявил, что он полагает, что Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году. Тем самым он разошелся во мнениях с президентом Трампом, который скептически относится к выводам разведслужб о вмешательстве Кремля ради содействия его победе", - пишет журналистка The Washington Post Кристин Филлипс.

"Есть весьма четкие доказательства того, что русские вмешались. Другой вопрос, повлияли ли они на конечный итог", - сказал Буш в четверг на саммите в Абу-Даби. Он добавил: "То, что в нашу электоральную систему вмешивается иностранное государство, создает проблемы. Наша демократия крепка лишь в той мере, в какой люди доверяют результатам (выборов. - Прим. ред.)".

Буш высказывается о России критически, осуждая ее за усилия с целью "эксплуатировать разногласия в нашей стране", отмечает издание. Газета цитирует заявление Буша в октябре прошлого года: "Российское правительство затеяло проект, цель которого - перессорить американцев между собой".

В Абу-Даби Буш сказал, что мотив Путина - желание восстановить "советскую гегемонию", сообщает издание со ссылкой на Associated Press. Саммит был организован американским аналитическим центром Milken Institute.

Источник: The Washington Post


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