9 февраля 2018 г. Антон Трояновски | The Washington Post Навальный прочесал Instagram, чтобы обвинить высшего кремлевского чиновника в связях с миллиардером "Лидер российской оппозиции Алексей Навальный в четверг опубликовал видеоролик, в котором он обвиняет одного из богатейших людей России в подкупе высокопоставленного правительственного чиновника, развлекавшего его на своей яхте с несколькими женщинами, которых он назвал эскортом", - пишет The Washington Post. "В видеозаписи, опубликованной на YouTube, Навальный утверждает, что его команда антикоррупционных активистов нашла посты в Instagram женщины, утверждавшей, что у нее был роман с миллиардером Олегом Дерипаской. В постах в Instagram, как представляется, можно видеть, как алюминиевый олигарх отдыхает на яхте в Норвегии в 2016 году", - говорится в статье. "На нескольких роликах к Дерипаске, по всей видимости, присоединяются, по крайней мере, еще одна женщина, а также Сергей Приходько, зампред российского правительства", - пишет издание. "Олигарх катает на яхте чиновника высочайшего ранга - это взятка, - говорит Навальный на видео. - Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств - это, не поверите, тоже взятка". Пресс-секретарь Дерипаски в четверг раскритиковал расследование и опроверг обвинения, говорится в статье. Источник: The Washington Post