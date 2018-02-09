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9 февраля 2018 г.
9 февраля 2018 г.

Антон Трояновски | The Washington Post

Навальный прочесал Instagram, чтобы обвинить высшего кремлевского чиновника в связях с миллиардером

"Лидер российской оппозиции Алексей Навальный в четверг опубликовал видеоролик, в котором он обвиняет одного из богатейших людей России в подкупе высокопоставленного правительственного чиновника, развлекавшего его на своей яхте с несколькими женщинами, которых он назвал эскортом", - пишет The Washington Post.

"В видеозаписи, опубликованной на YouTube, Навальный утверждает, что его команда антикоррупционных активистов нашла посты в Instagram женщины, утверждавшей, что у нее был роман с миллиардером Олегом Дерипаской. В постах в Instagram, как представляется, можно видеть, как алюминиевый олигарх отдыхает на яхте в Норвегии в 2016 году", - говорится в статье.

"На нескольких роликах к Дерипаске, по всей видимости, присоединяются, по крайней мере, еще одна женщина, а также Сергей Приходько, зампред российского правительства", - пишет издание.

"Олигарх катает на яхте чиновника высочайшего ранга - это взятка, - говорит Навальный на видео. - Олигарх оплачивает весь этот праздник, включая девушек из эскорт-агентств - это, не поверите, тоже взятка".

Пресс-секретарь Дерипаски в четверг раскритиковал расследование и опроверг обвинения, говорится в статье.

Источник: The Washington Post


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