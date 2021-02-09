На самом ли деле иммунитет от Covid-19, который дают антитела, может исчезнуть в течение нескольких недель?

"(...) Исследование, проведенное учеными из Университета Сорбонна, университетской больницы Питье-Сальпетриер, Национального института здравоохранения и медицинских исследований и Института Пастера, показывает быстрое снижение уровня определенных антител у медицинских работников, страдающих умеренными формами Covid-19. Означает ли это, что люди, излечившиеся от легкой формы Covid, несколько недель спустя уже не будут защищены, о чем можно прочесть в разных источниках?" - задается вопросом журналист Le Figaro Венсан Борденав.

"В нашем исследовании мы сосредоточились исключительно на антителах, - поясняет Анна-Женевьева Марселен, вирусолог из Питье-Сальпетриер, последний автор исследования. - И, в частности, на антителах класса IgA, присутствующих на уровне слизистых оболочек. Мы показываем, что их количество стремительно сокращается. В 15% исследованных нами случаев они даже исчезают через 2 месяца (из 26 человек в когорте). Это наводит нас на мысль о том, что излечившийся человек может снова заразиться через несколько месяцев после выздоровления. Однако это не означает, что после первого заражения эти люди не защищены от тяжелых форм болезни".

"(...) Столкнувшись с патогеном, организм, как правило, дает ответ, вырабатывая антитела, которые нейтрализуют чужеродный элемент и предотвращают его проникновение в клетки. Это "гуморальный" ответ. Существует несколько типов нейтрализующих антител, включая IgA, которые, в основном, обнаруживаются на слизистых оболочках, но они не единственные. Авторы также заметили, что антитела IgG, которые обычно считаются защитными и имеют более длительный срок жизни, находились в прежней форме от 2 до нескольких месяцев после появления симптомов", - говорится в статье.

"(...) Параллельно в организме развивается еще одна так называемая "клеточная" реакция. По сути, клетки, называемые Т-лимфоцитами, нацелены на инфицированные клетки и избавляются от них", - пишет Le Figaro.

"(...) С начала пандемии несколько исследований показали, что клеточный и гуморальный иммунитет, приобретенный после первой инфекции, был достаточно прочным. В работе, опубликованной в журнале Science, даже говорится о защите не менее 8 месяцев, - напоминает журналист. "Наша работа не вступает в противоречие с этими публикациями, - объясняет Анна-Женевьева Марселен. - Но мы понимаем, что антитела IgA играют очень важную роль в предотвращении передачи. Следовательно, больной должен сохранять бдительность в отношении барьерных жестов".

"Слизистые оболочки фактически являются точками входа и выхода вируса. Если на слизистых оболочках больше нет антител, блокирующих вирус на очень ранней стадии, то человек фактически может передавать его до тех пор, пока его иммунная система не сформирует ответ, "выученный" во время первого заражения. Другими словами, этот человек может какое-то время быть заразным, не заболевая. (...) Медработники очень часто подвергаются воздействию вируса, и дабы они не стали здоровыми переносчиками болезни, "представляется важным простимулировать их иммунный ответ", - считает Анна-Женевьева Марселен.

"Зато тяжелые формы повторного заражения регистрируются очень редко. Это означает, что почти во всех случаях иммунная система функционирует нормально. Во время второго заражения она распознает вирус, начинает выработку антител и избавляется от патогена еще до того, как вирус успевает распространиться в организме", - резюмирует издание.