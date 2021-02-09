"Давайте будем реалистами по отношению к России!"

"Европа ошибается, когда желает наложить санкции на Россию после осуждения Навального. Санкции негативно сказываются на торговле, тогда как именно она должна была бы их сблизить", - пишет обозреватель Le Figaro Рено Жирар.

"Совет по иностранным делам Евросоюза, заседание которого состоится в понедельник, 22 февраля2021 года, в Брюсселе, будет посвящен отношениям, которые ему необходимо выстроить с Россией. На этом форуме верховный представитель ЕС по иностранным делам доложит об итогах своего визита в Москву, произошедшего в пятницу, 5 февраля. Испанец Жозеп Боррелль приехал туда, чтобы потребовать освобождения оппозиционера Алексея Навального, которого московский суд только что приговорил к двум годам и восьми месяцам тюрьмы, хотя тот не совершил никаких реальных преступлений. На пресс-конференции министр иностранных дел России прочел верховному представителю нотацию. Сергей Лавров подверг критике "исключительность" жителей Запада, которые, по его мнению, присваивают себе право вмешиваться, куда им угодно и когда им угодно, во внутренние дела других стран. (...) Все европейские СМИ освещали "унижение", которое претерпел Боррелль", - говорится в статье.

"(...) Некоторые европейские страны (Польша, Литва, Латвия, Эстония) хотели бы, чтобы ЕС ввел новые санкции в отношении России в связи с ситуацией в области соблюдения прав человека. Поэтому единственный вопрос, который мы, европейцы, должны себе задать: есть ли хоть малейший шанс на то, что подобная карательная стратегия сработает с Россией? Будет ли она прогрессировать в соблюдении права человека? Ответ - нет. В ходе своей истории русские всегда ненавидели иностранные государства, преподававшие им урок и претендовавшие на навязывание им извне их образа мышления или действий. К тому же не ясно, послужит ли нынешняя кампания давления ЕС на Россию интересам Навального. Поскольку она лишь придает новые аргументы в пользу пропаганды режима, который пытается представить его как агента иностранных держав (а это не так). Вполне естественно, чтобы Навального, как смелого и несправедливо осужденного оппозиционера, поддерживали СМИ и общественные организации. Однако для государств контрпродуктивно прибегать к санкциям", - считает автор статьи.

"Политика Евросоюза в отношении России должна определяться его интересами, а не эмоциями. Германия права, желая завершить строительство газопровода "Северный поток - 2", который напрямую соединит ее через Балтийское море с запасами российского газа. Почему она должна платить за газ на 35% больше, покупая американский сланцевый газ? Франция поступила неправильно, отказавшись от поставки в 2015 году заказанных Россией вертолетоносцев "Мистраль". Если мы хотим постепенно подтолкнуть русских к нашим европейским ценностям, то мы должны торговать с ними, а не наказывать их!" - утверждает Жирар.

"С другой стороны, реализм требует, чтобы мы были несговорчивыми с русскими, когда они нападают на нас у нас дома. Именно этим они занимаются, допуская быстрое распространение хакеров на своей территории. В Европе число программ-вымогателей из России растет в геометрической прогрессии. (...) Разумно было бы сказать русским, что европейцы больше не смогут торговать с ними, если те продолжат допускать против них акты пиратства ", - отмечает журналист.

"Французская доктрина кибервойны признает только защитные меры. Это неправильно. Тайная блокировка какого-то крупного российского учреждения могла бы стать четким сигналом для Кремля. Давайте проявим жесткость с русскими там, где нам это полезно. Но пока сохраняется взаимное уважение суверенитета наций, давайте воздержимся от нанесения ущерба торговле, которая всегда их сближала", - резюмирует Рено Жирар.