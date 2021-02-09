Бруно Давид: "Мы все еще можем избежать шестого массового вымирания"

"В интервью Le Figaro Бруно Давид, палеонтолог и морской биолог, президент Национального музея естественной истории в Париже, автор книги "На заре шестого вымирания, как населять Землю" (издательство Grasset), выражает свое мнение о том, что Homo sapiens приближает экосистемы Земли к критической точке".

"(...) Нынешний кризис связан с серией моделей поведения Homo sapiens. На высокую вероятность пандемии влияют несколько факторов. Прежде всего, увеличение количества людей на Земле усиливает вероятность заражения одного из них. Далее следуют транспорт и путешествия, которые способствуют циркуляции патогенов. Наконец, наша неразборчивость в отношениях с дикими видами, на которых человек охотится или чьи места обитания он уничтожает. Не говоря уже об интенсивном земледелии: оно создает риск передачи вирусов от одного вида к другому. Изменение климата тоже ухудшит положение в будущем. Больше всего патогенов находится в тропиках, а чем ближе к полярным регионам, тем их число уменьшается. По мере смещения климатических поясов их ареал будет расширяться", - рассуждает эксперт.

"(...) Я был бы очень рад, если бы кризис способствовал осознанию нашей склонности к высокомерию, заставляющему нас поверить в то, что человечество всегда выпутается благодаря его интеллекту и технологии. Потому что такой упрощенный организм, как коронавирус, наделенный несколькими генами, указывает нам на нашу уязвимость. Он демонстрирует нам, насколько мы зависим от живого мира. К сожалению, мы более далеки от природы, чем наши дедушки, бабушки и их родители. Они знали большое количество видов деревьев, цветов, птиц... Эта передача утеряна", - сожалеет Давид.

"(...) Десять лет назад я был настроен относительно оптимистично, ни на минуту не предполагая, что закат биоразнообразия будет столь быстрым. С тех пор научные статьи показали масштабы этого явления", - продолжает он.

"(...) Ни одно из пяти массовых вымираний не было похоже на другое, потому что все они были частью хода истории Земли. Но у них есть общие черты: кризис всегда становится глобальным, относительно быстрым в геологическом отношении - скажем, менее миллиона лет - и затрагивает различные слои биосферы. (...) Нынешний кризис объединяет все эти характеристики", - считает собеседник издания.

"(...) Впервые такое вымирание обусловлено одним видом, который делает это сознательно. Что еще тревожнее - происходит это очень быстро. Степень ущерба все еще ограничена (процент вымерших видов невелик), однако такая тенденция в 100-1000 раз быстрее, чем во время предыдущих кризисов. Виды не успевают адаптироваться с помощью перемещения или акклиматизации", - поясняет Давид.

"(...) Ученые говорят, что мы имеем дело с экосистемами, которые на протяжении тысяч лет находились в равновесии, в гомеостазе. Входящие в их состав виды связаны друг с другом множеством отношений: симбиоз, паразитизм, сотрудничество, конкуренция, хищничество и т. д. Мы можем сократить количество видов и даже искоренить целый вид, не нарушая общего баланса экосистемы. Но однажды это коснется слишком большого количества видов, что приведет к новому равновесию. Чтобы проиллюстрировать такое явление, биологи делают снимок Эйфелевой башни, которая может стоять, несмотря на удаление нескольких балок - но только до определенного предела", - комментирует эксперт.

"(...) Я говорю о заре шестого вымирания, поскольку у нас еще есть время отреагировать, а природа обладает огромной способностью к восстановлению. Мы видели это в Чернобыле, опустевшем пространстве, в котором с 1986 года не было никакого человеческого присутствия, но где флора и фауна восстановили свои права, несмотря на продолжительное загрязнение окружающей среды, вызванное ядерной аварией. В Таиланде хватило нескольких месяцев закрытия пляжей в заливе Майя Бэй, чтобы на побережье вернулись черноперые рифовые акулы. Мы еще можем избежать катастрофы", - резюмирует Бруно Давид.