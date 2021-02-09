Просчитанный афронт Москвы

"Сначала Россия выслала сотрудника немецкого посольства, теперь ей ответил Берлин. Что скрывается за этим дипломатическим спором - и какому плану следует Кремль?", - задается вопросом немецкий журнал Der Spiegel.

Несколько дней назад Россия объявила немецкого дипломата персоной нон грата, "нежелательным" лицом. "Но кто и что является сегодня нежелательным в германо-российских отношениях - не банальный, а весьма интересный вопрос. Старые правила дипломатии между Берлином и Москвой, между Европой и Россией больше не действуют. В этом состоит действительный посыл, который Кремль высказал, выслав дипломата, и на который сложно найти ответ", - отмечает журналист Кристиан Эш.

"В прошлую пятницу министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата руководителя политического отдела немецкого посольства, а также шведского и польского дипломатов. Необычными в этом были сразу три момента. Обвинение: три дипломата якобы "участвовали" в "незаконных акциях" за освобождение оппозиционного политика Алексея Навального и тем самым нарушили российские законы. На самом деле дипломаты были лишь наблюдателями, - указывает издание. - (...) То, как они были скомпрометированы: имена, должности и фотографии дипломатов показали в новостях по российскому телевидению, включая кадры с камер видеонаблюдения полиции. Все это крайне нетипично. Время: о высылке дипломатов было объявлено именно во время визита в Москву Жозепа Борреля, главного дипломата ЕС. И это при том, что к тому моменту дипломаты якобы совершили нарушения уже почти 2 недели назад. Это было целенаправленное оскорбление Борреля - он ни о чем не знал и сам в некоторой степени оказался персоной нон грата".

"Почему Боррель позволил поставить себя в неловкое положение в разговоре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, это один вопрос. Другой вопрос в том, каким был расчет Москвы в этой эскалации. Зачем оскорблять очевидно готового к диалогу представителя ЕС вместо того, чтобы разрешать конфликт с Европой в привычном, без того грубом стиле или просто его проигнорировать? И для чего российскому руководству выставлять в плохом свете Германию, своего важнейшего партнера в ЕС , с которым оно намерено довести до конца проект газопровода "Северный поток-2"?", - задается вопросами издание.

"Афронт Москвы не был поспешным выпадом. Это стратегический расчет, - полагает Эш. - Речь идет не о том, чтобы прекратить диалог с Европой или с Германией. Речь идет о том, чтобы поставить его в новые, более узкие рамки".

"Российское руководство знает: если оно не будет действовать сейчас, дело Навального будет преследовать его вечно. Ворчливо-провоцирующий тон Лаврова не может скрыть тот факт, что России постоянно приходится оправдываться перед Европой, что она никак не может выйти из оборонительной позиции. А о деле Навального говорят теперь не только на собраниях, например, Совета Европы или ОБСЕ. В конце января арест Навального и задержание протестующих в России неожиданно осудила и "большая семерка", - подчеркивает автор статьи.

"При этом для Кремля не пустяк, что дух Навального, как привидение, так не вовремя появляется на всех международных платформах. Речь идет о собственной легитимности и суверенитете".

"Поэтому Россия переходит в контрнаступление. Она порывает с традициями, закрепленными международным правом. К тому же она взяла за правило принципиально отвечать на любую критику в свой адрес зеркальными обвинениями - или тем, что она считает зеркальными обвинениями".

"При этом Москве нечего терять. Санкций она не боится, они могут даже сплотить собственное общество. Если пострадают отношения с Германией и другими государствами ЕС, то, с точки зрения Москвы, это будет неизбежным побочным ущербом".

"Однако на встрече с Сергеем Лавровым Жозеп Боррель усвоил то, что уже пришлось усвоить многим до него: тому, кто стремится к перезагрузке отношений с Россией Путина и хочет доказать свою беспристрастность, не следует рассчитывать на то, что лишь поэтому он будет в Москве "желательной персоной", - констатирует Der Spiegel.