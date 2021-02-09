Россия без надежды

"Несмотря на внешнеполитическое давление и при всем восхищении личным мужеством Навального и его сторонников, нельзя забывать о реалиях силовой политики", - пишет колумнист австрийского издания Der Standard Пауль Лендвай.

"Находящийся под давлением авторитарный режим не боится применять насилие для сохранения власти. После возвращения отравленного в России и выздоровевшего в Берлине самого опасного противника режима Алексея Навального по всей стране было задержано около 11 тыс. человек. (...) Снятый и распространенный Навальным и его сотрудниками взрывоопасный фильм о коррумпированной сети вокруг Владимира Путина и его предполагаемом дворце у Черного моря ("самой дорогой резиденции в мире"), который набрал на YouTube уже более 100 млн просмотров, вызвал настолько сильное эхо, что Путину даже пришлось объяснять по телевидению, что ни он, ни члены его семьи не имеют к этому проекту никакого отношения. Это, вероятно, беспрецедентное событие за почти 21 год его правления. На заднем фоне находятся опубликованные независимым "Левада-Центром" тревожные цифры: доля россиян, называющих Путина при ответе на вопрос о том, какому политику они доверяют, упала до 29%. В конце 2017 года этот показатель составлял еще 59%. Навальный получил 5%. Четверо из десяти россиян не доверяют ни одному политику", - говорится в статье.

"Несмотря на внешнеполитическое давление Запада и при всем восхищении личным мужеством Навального и его сторонников, нельзя забывать о реалиях силовой политики. Страх нерешительной или разочарованной элиты перед тайной полицией ФСБ, основой путинского режима, слишком велик. Что касается масс, то половина россиян и вовсе считает, что Навальный инсценировал свое отравление или же за покушением стоит западные спецслужбы. В интервью Der Spiegel российская политолог Татьяна Становая открыто заявила: "Если на улицы Москвы выйдет 150 тыс. человек, то власть выберет другой тон. Но в настоящий момент я этого не наблюдаю".

"Оскорбление верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля во время его визита в Москву показало, как мало волнует Кремль позиция Европейского Союза. Открытые репрессии заменяют видимость законности. В этом ничего не изменят и новые санкции ЕС. В принципе после референдума по Конституции президент Путин может оставаться у власти даже до 2036 года. Его правление означает дальнейшие годы экономической стагнации и политической безнадежности", - заключает Der Standard.