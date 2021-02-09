Сейчас мог бы появиться шанс

"Ставить под вопрос экономические отношения при каждом конфликте с Москвой - это не в интересах Германии. Наоборот - как показывает пример "Спутника V", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"В том, что касается отношений с Россией, возникает вопрос: может ли Германия правдоподобно заказывать одно и одновременно отменять другое? То есть хотеть получить вакцину "Спутник V", так как в гонке с мутациями вируса важна каждая доза (а российский препарат должен быть таким же хорошим, как и вакцина от Biontech) - и одновременно останавливать газопровод в качестве наказания за то, что президент Путин позволяет избивать демонстрантов, травить противников и отправлять их в колонию?", - задается вопросом журналистка Керстин Гаммелин.

"Примечательно то, насколько кропотливо в Берлине избегают совместного рассмотрения этих двух аспектов. Никто из тех, кто поддерживает остановку строительства "Северного потока-2" из-за Навального, пока не привлек внимания своим нежеланием получить российскую вакцину. При этом "Спутник V" может не меньше укрепить позиции правителей в Москве", - указывает издание.

"Возможно, сейчас возрастет осознание того, что решения об экономических отношениях с Россией нельзя принимать спонтанно, на эмоциях. Их необходимо продумывать. В сущности, российская вакцина дает неожиданную возможность избавиться от черно-белого мышления и признать, что настоящая жизнь полна полутонов. В первую очередь это означало бы, что санкции в связи с оккупацией Крыма должны продолжать действовать, пока существует причина введения санкций, - однако не следует вводить новые санкции по каждому новому спорному вопросу", - говорится в статье.

"Ошибочно полагать, что санкции воздействуют лишь на того, кто подвергся наказанию. Ведь это стало ясным уже в случае с Крымом; стоит взглянуть лишь на такие страны, как Польша, Литва, Испания или Нидерланды: из-за ответных санкций Москвы они остались сидеть со своими овощами, которые обычно экспортировали в Россию", - отмечает автор статьи.

"(...)Не стоит забывать и о том, что введенные на эмоциях санкции приводят к тому, что штрафующая страна ставит под угрозу свою репутацию как надежного партнера. Тот, кто сегодня действует в одностороннем порядке, едва ли может завтра взывать к мультилатеральному сотрудничеству", - говорится в статье.

"Прежде всего на западе Германии есть не только интерес, но и много скепсиса по отношению к российской вакцине: русские могут разработать хорошую вакцину? Неужели? Считается, - к сожалению, по праву, - что они могут изготовить лучший допинг. Но то, что российские ученые могут представить и высокоэффективную вакцину от вирусов, многие считают весьма удивительным. "Спутник V" дает неожиданный потенциал для деэскалации, и его следует использовать", - заключает Süddeutsche Zeitung.