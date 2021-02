9 февраля 2021 г. Лоуренс Норман и Томас Гроув | The Wall Street Journal Пренебрежение России в адрес ЕС - удобная возможность для США "Последнее столкновение ЕC с Россией предоставило США возможность выступать за совместную позицию по Москве на фоне того, как чиновники по обе стороны Атлантики обдумывают, как привлечь к ответственности Кремль за обращение с лидером оппозиции Алексеем Навальным", - пишет The Wall Street Journal, комментируя визит в Москву на прошлой неделе главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. (...) "В последние годы Москва пытается разделить США и ЕС, их крупнейшего торгового партнера, используя настороженность в некоторых столицах ЕС по поводу экономических санкций, введенных против Москвы (...). Но события прошлой недели предоставили администрации Байдена возможность. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил на прошлой неделе, что Вашингтон хотел бы тесно координировать свои действия с европейскими союзниками в отношении того, как Москва обращается с Навальным, который на прошлой неделе был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения, что фактически оттесняет его от ширящихся протестов против правления президента Владимира Путина. В понедельник американские чиновники присоединились к ЕС, Великобритании и другим коллегам, чтобы обсудить ситуацию вокруг Навального", - говорится в статье. "У России давно была иллюзия, что она может конструктивно вести дела с отдельными столицами, но что Брюссель здесь ненадежный игрок, - говорит Андрей Кортунов, глава Российского совета по международным делам, аналитического центра, учрежденного правительством. - Если смотреть на это с точки зрения Вашингтона и его желания укрепить трансатлантическое партнерство, поездка прошла достаточно хорошо". (...) "Боррель настаивал на визите в Москву, разделяя мнение Парижа о том, что более тесное взаимодействие с крупнейшим соседом блока имеет решающее значение в попытке Европы добиться большей геополитической автономии. Боррель хотел протестировать заинтересованность Москвы в добавлении новых аспектов сотрудничества - потенциально включая науку и исследования, арктическую политику, климатические переговоры и борьбу с пандемией коронавируса - в преддверии дискуссии, посвященной отношений ЕС и России, между лидерами блока в следующем месяце", - передает издание. (...) "(...) Министры иностранных дел ЕС планируют встретиться 22 февраля, чтобы обсудить заключение Навального в тюрьму. Некоторые дипломаты ЕС уже предлагали ЕС использовать новый режим санкций, связанный с правами человека, для наказания причастных к этому российских чиновников. В воскресенье Боррель подтвердил, что такой вариант есть. (...) По словам европейских дипломатов, они не ожидают, что поездка Борреля положит конец разногласиям внутри ЕС по поводу России. Кампания Эммануэля Макрона по вовлечению Москвы, вероятно, продолжится, так же, как и сохранится приверженность Германии проекту газопровода "Северный поток-2" с Россией, несмотря на критику со стороны других столиц ЕС и США", - говорится в публикации. (...) Источник: The Wall Street Journal