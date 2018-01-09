Администрация Трампа намерена в начале 2018 года заняться широким взаимодействием с Россией

"Администрация Трампа начинает новый год с целого ряда встреч с российским правительством в верхах, как сообщили BuzzFeed News американские чиновники. В частности, состоится встреча между высокопоставленным московским генералом и главнокомандующим сил НАТО - первая с тех пор, как во время украинского кризиса в 2013 году США перекрыли несколько каналов контактов с Россией", - пишет журналист Джон Хадсон.

"Все это - элементы нормального хода дипломатических отношений, и ни для кого не должно быть сюрпризом, что существует много вопросов, которые нам необходимо обсудить с россиянами", - сказала в интервью изданию Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепартамента США.

"По словам американских и европейских официальных лиц, в текущем месяце генерал армии США Кёртис Скапарротти, главнокомандующий войск НАТО в Европе, должен встретиться с генералом Валерием Герасимовым, начальником Генштаба вооруженных сил России в Баку (Азербайджан)", - говорится в статье. По данным издания, на январь и февраль также запланированы переговоры об украинском кризисе между Владиславом Сурковым и Куртом Волкером, "обсуждение давних причин раздоров в американо-российских отношениях, в котором примут участие третий по значимости чиновник Госдепартамента Том Шэннон и замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, и беседы по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

Действующие и бывшие официальные лица США говорят, что драматическое ухудшение американо-российских отношений требует расширения двустороннего взаимодействия.

"Мне запрещали контакты, - сказал в интервью изданию предшественник Скапарротти - генерал Филип Бридлав, подразумевая замораживание отношений с Россией при администрации Обамы. - Но теперь есть больше плюсов, чем минусов, когда решаешь, стоит ли проводить встречу".

"В данный момент доверие и взаимопонимание на нуле. Нам нужна осмысленная беседа", - добавил Бридлав.

Экс-сотрудник Госдепа Виктория Нуланд заявила: "Эти каналы особенно важны в период, когда отношения на уровне лидеров столь непредсказуемы".

"По ее словам, Скапарротти "занимает уникальное положение" для того, чтобы выразить обеспокоенность США "сохраняющейся военной ролью (России) на Украине, ее нарушениями договора о РСМД, ее активными мерами в целях подрыва трансатлантических демократий и другими стратегическими трениями, которые побуждают США и их союзников принимать более энергичные шаги по сдерживанию", - говорится в статье.

Издание также сообщает, что неназванный сотрудник НАТО отказался подтвердить или опровергнуть, что в Азербайджане намечена встреча, заявив: "Обо всех контактах в будущем будет объявлено в должное время"".

"Сотрудник отметил, что Скапарротти и Герасимов поговорили по телефону и проявили "явную взаимную заинтересованность в сохранении военных каналов связи", - сообщает издание.

Нойерт, со своей стороны, заявила: "Мы очень четко разъяснили, что были бы рады улучшению отношений с Россией, но, чтобы прийти к нему, мы должны увидеть кое-какие перемены: а именно, увидеть Россию, которая является конструктивно-настроенным соседом и партнером трансатлантического сообщества, уважает суверенитет Украины, не пытается ослаблять наших союзников и партнеров, а также конструктивно взаимодействует ради разрешения крупных глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся".