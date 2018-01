9 января 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Теперь встряска ждет Россию: приятель Берни померится силами с Путиным на его поле "Предвыборный штаб самого молодого кандидата в истории президентства России, 36-летней Ксении Собчак, был заполнен людьми, но еще больше поклонников все равно пытались пробиться сквозь толпу с Петровки, в нескольких кварталах от Кремля", - описывает журналистка The Daily Beast Анна Немцова сбор подписей в поддержку регистрации Собчак на президентских выборах. Успех мероприятия, по словам Немцовой, "во многом стал результатом стратегических решений и политических технологий", которые используют организаторы кампании Собчак. Ее главным консультантом является Виталий Шкляров, "чьи навыки работы на выборах во многом были сформированы в Америке". "Шкляров почти шесть лет провел, набираясь опыта в Висконсине, Виргинии и штате Вашингтон, работая на множество кандидатов в конгрессмены и президенты", - сообщает автор статьи. В их числе - Барак Обама, первый в истории открыто гомосексуальный сенатор Тэмми Болдуин и Берни Сандерс. Шкляров заявил изданию: "Наша стратегия - наглядно пояснить российскому обществу, какой прекрасный, уникальный шанс потеряла путинская команда, не реформируя страну, и что еще десятилетия у нас может не быть другого такого шанса". Российские либералы нередко критикуют Собчак как "крестную дочь Путина" и "фейкового кандидата", и некоторые представители Демократической партии США осуждают Шклярова за сотрудничество с Собчак, отмечает Немцова. Шкляров, по ее словам, грустно улыбается: "В США я слышал огромное множество обвинений. Меня называли российским шпионом, работающим на Сандерса". "Похоже, у него нет иллюзий относительно циничной роли Собчак. В то же время он настаивает на том, что с Россией дело обстоит совсем иначе, чем с США, и никому не следует его судить, не попытавшись действительно поработать на выборах в Москве", - пишет журналистка. "Тут полная монополия на власть, черно-белый российский мир, где Путин черный, а Алексей Навальный белый, - сказал Шкляров. - Навального не зарегистрировали, и мы могли бы или просто сидеть и ныть шесть лет, или сделать нечто полезное и что-то изменить". Обвинения в шпионаже Шкляров отрицает: "Я никогда в своей жизни не работал ни на одно государство". По его словам, он убежден, что для российских либералов кампания Собчак - единственный шанс, добавляет автор статьи. В прошлом году Шкляров проводил кампанию в поддержку оппозиционных кандидатов на муниципальных выборах в Москве. Оппозиционер Дмитрий Гудков сказал изданию: "Креативность Виталия Шклярова помогла нам победить. Для нас, независимых кандидатов без доступа к телевидению, он лучший организатор кампании". Привлекать сторонников и собирать людей на массовые мероприятия, как отмечает Немцова, помогал созданный Шкляровым и его коллегами софт. "Все известные российские организаторы кампаний используют одни и те же старые клише, а он принес нам новые технологии", - сказал Гудков. "Шкляров убежден, что политики, которые признают ошибки своих правительств, оказываются победителями", - указывает автор статьи. Она приводит комментарий Шклярова насчет заявления Собчак об "украинском Крыме": "Меня глубоко впечатлило обращение Обамы к жителям Берлина с признанием ошибок Америки, поскольку я вырос в стране, где никто не любил признавать свои слабости и необоснованность своих действий. Я хотел услышать честный голос в России, который бы попросил прощения за все ошибки, поэтому мой главный совет Собчак - не лгать". "Следовать этому совету или нет, решать самой Собчак", - заключает Немцова. Источник: The Daily Beast