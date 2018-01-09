Ссоры с непристойной руганью и яростные диспуты о России, Иране и Сирии: вся правда о последних днях Белого дома Обамы

"В новом документальном фильме, где содержатся свидетельства очевидцев о последних днях Белого дома Обамы, откровенно рассказывается о хаосе, длительных ссорах и перепалках с непристойной руганью", - пишет журналист Daily Mail Дэниэл Бейтс, описывая фильм под названием "Последний год" (The Final Year). Это съемки Обамы и членов его правительства на протяжении последних 12 месяцев его президентства. Охвачены такие события, как переговоры об умиротворении в Сирии, заключение Парижского соглашения по климату, ядерное соглашение "шестерки" с Ираном, визиты Обамы в Хиросиму (Япония) и Лаос.

Саманта Пауэр, которая была при Обаме полпредом США в ООН, говорит о внутренних переговорах об умиротворении в Сирии: то, что не удалось сделать больше, "крайне разочаровывает" и "неотступно преследует" ее.

Бен Родс, заместитель советника Обамы по нацбезопасности, отвечавший за стратегические коммуникации, упомянул о России, когда перечислял то, о чем больше всего сожалеет.

Он говорит: "Вот ошибка, которую мы, возможно, совершили: Путин, как представляется, не преследует национальные интересы России: он преследует интересы Путина". "Национальные интересы России не в том, чтобы иметь экономику, которая съеживается, и быть этим безответственным актором", - добавляет Родс. "Думаю, мы, наверное, разгадали это, но... если оглядываться назад, мы потратили слишком много времени, прежде чем отделить Путина от России", - говорит экс-сотрудник администрации Обамы.

"В некий момент у Родса случается припадок гнева из-за бомбежки гуманитарного конвоя в Сирии, предположительно совершенной россиянами или сирийцами, и он, употребляя непристойное слово, говорит: "жутко", что никого не привлекают за это к ответственности", - говорится в статье.