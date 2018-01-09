Присоединится ли ЕС к новым американским санкциям против путинской элиты?

"28 июля 2017 года Сенат США подавляющим большинством голосов (98 против 2) принял Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA). 2 августа президент Дональд Трамп тихо, без обычной шумихи, подписал этот законопроект", - пишет старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд в статье для EU Observer.

"CAATSA содержит санкции против трех стран - Ирана, России и Северной Кореи. Санкции против России важнее всего, поскольку они самые объемные и обширные", - отмечает автор.

"CAATSA имеет некоторые серьезные последствия для Европы", - говорится в статье.

27 октября в соответствии со статьей 231 под санкции попала 41 российская организация в оборонной и разведывательной сферах, напоминает автор. 31 октября, в соответствии со статьями 225 и 232, CAATSA незначительно ужесточил нефтяные санкции, частично заблокировав шельфовое бурение "Роснефти" в Черном море. Немцы выразили обеспокоенность относительно того, что статья 232 может быть использована против строительства "Северного потока-2", но это вряд ли, пишет Аслунд.

В то время как эти первые примеры не имеют большого значения, они показывают, как сокращается координация связанных с Украиной санкций ЕС и США, отмечает автор, напоминая о перестановках в Госдепартаменте, в том числе упразднение координирующей должности директора по санкциям.

Особо интересным новым элементом CAATSA является статья 241, требующая "идентификации самых значительных высокопоставленных внешнеполитических деятелей и олигархов Российской Федерации, что определяется их близостью к российскому режиму и состоянием", говорится далее.

"Вместе с высокопоставленным дипломатом, ранее занимавшим должность директора по санкция в Госдепе, Дэниелом Фрайдом и двумя другими экспертами по России - Андреем Илларионовым и Андреем Пионтковским - я утверждал, что США стоит сосредоточить внимание на людях, сделавших деньги на близких связях с российским президентом Владимиром Путиным и другими кремлевскими лидерами, а не на богатых россиянах, наживших состояние благодаря предпринимательству", - пишет автор.

"Чем бы ни обернулась политика администрации США, ЕС вряд ли будет принимать участие в дискуссиях. Поддержит ли ЕС политическую линию Соединенных Штатов? Желательна большая официальная координация между ЕС и США", - заключает Аслунд.