9 января 2018 г. Джеймс Шоттер | Financial Times Чехи опасаются российских фейковых новостей во время президентских выборов "От США до Германии сотрудники служб безопасности предупреждают о растущей угрозе для выборов, которую представляют собой российские кампании по дезинформации - и в Чехии существуют опасения, что президентские выборы на этой неделе могут стать очередной мишенью", - пишет Financial Times. "Милош Земан, считающийся одним из самых активных сторонников России в ЕС, готовится к перевыборам. После разоблачений масштабов российских попыток повлиять на президентские выборы в США в 2016 году чешские политики и чиновники обеспокоены тем, что Россия могла бы предпринять подобные же шаги", - отмечает автор статьи Джеймс Шоттер. Некоторые наблюдатели скептические смотрят на то, насколько Кремль в действительности может повлиять на президентские выборы. "У них есть очевидный кандидат-фаворит... Но, если посмотреть на воздействие российской дезинформации, то иногда она эффективна в деле мобилизации, собственно обеспечения явки на голосование. Земан способен сделать это самостоятельно и довольно хорошо", - считает Марк Галеотти, эксперт Института международных отношений в Праге. Однако другие, менее известные кандидаты могут стать жертвами дезинформационных кампаний, предполагают специалисты. "Мы ожидаем многочисленной дезинформации и, возможно, действий хакеров против соперников президента Земана, - говорит Якуб Янда, эксперт исследовательского центра "Европейские ценности" (Прага). - Я бы предположил, что ее пик может прийтись на период, предшествующий второму раунду выборов [когда остается всего два кандидата]". Принимая более систематический подход к подобным угрозам, в Чехии учредили Центр по борьбе и терроризмом и гибридными угрозами (ЦТГУ), сообщает издание. По мнению Ивана Габала, бывшего члена комитетов по обороне и безопасности чешского парламента, следующим шагом должно стать принятие закона, определяющего выборы как стратегическую инфраструктуру и объявляющего манипуляции с ними уголовным преступлением. Подобные перемены, утверждает он, приобретают большую важность тогда, когда интернет и масс-медиа создали относительно дешевые, невоенные способы, с помощью которых некоторые страны могут влиять на своих противников. "Это довольно простой анализ затрат и выгод, - говорит он. - За стоимость вертолета вы можете получить целую страну". Источник: Financial Times