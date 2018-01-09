Как ультраправые получают финансирование с помощью биткоинов

"Правоэкстремистские силы открыли для себя биткоин - в качестве рабочего инструмента, источника дохода и политического символа", - пишет Феликс Хольтерманн на страницах немецкого издания Handelsblatt.

"На первый взгляд, у биткоина и "новых правых" мало общего. Взгляды приверженцев криптовалюты идеалистичны и либертарны. Каждый гражданин мира должен стать частью глобальной платежной сети, независимо от происхождения и финансовых возможностей. Для "новых правых" глобализация ужасна. Вражескому образу втянутого в глобальную сеть гражданина мира ультраправые силы противопоставляют возвращение старых границ между народами, оттенками кожи и полом. В чем же причина притягательности для них биткоина?" - задается вопросом автор публикации.

"Ультраправых и сторонников криптовалюты объединяет одна линия аргументации - неприятие институтов финансового капитализма", - объясняет Фабиан Фирхов, профессор Университета прикладных наук Дюссельдорфа и руководитель научно-исследовательского центра, изучающего правый экстремизм и неонацизм. "В глазах ультраправых эти институты не имеют демократического обоснования и должны быть упразднены", - считает профессор.

Биткоин также возник в 2008 году как оппозиция прежней банковской системе, отмечается в публикации.

Ультраправых и сторонников криптовалюты сближает не только идеология: националисты считают биткоин и прочие "монеты" эффективным инструментом. После того, как сервисы Paypal, Apple Pay и Crowdfunding заблокировали счета правых экстремистов после беспорядков националистов в Шарлотсвилле, националисты открыли для себя криптовалюту как новое средство перечисления денег и источник доходов. Перечисления в криптовалюте безопасны, децентрализованы, анонимны в ограниченном объеме, и им нельзя препятствовать, передает издание.

По данным портала Business Insider, на счета националистов с момента беспорядков в Шарлотсвилле стали поступать значительные суммы, которые часто содержат число 1488, говорится далее.

"Примечательным является тот факт, что, в то время как ультраправым силам в Америке особенно удачно удается привлекать криптопожертвования, их европейские соратники дают слабину", - отмечает автор публикации. Пожертвования, поступающие на счета европейских националистов, значительно меньше сумм, поступающих американским экстремистам.

"Ультраправые силы в Европе во многом верят в государство. Они требуют полного восстановления суверенного национального государства на этнической основе", - считает Фирхов. Проблема в том, что к такому представлению больше подходит национальный центральный банк, управляющий денежной эмиссией, чем анархистская идея самоуправляемой системы криптовалюты, передает издание.

"В США ярко выражено недоверие к государству, к федеральной системе", - говорит исследователь. Таким образом, идея биткоина находит для себя в США плодородную почву.

"Если в 2018 году курс биткоина будет так же интенсивно расти, как в предыдущем году, многие вкладчики могут стать миллионерами - и обеспечить ультраправых свежим криптокапиталом", - пишет автор в заключение.