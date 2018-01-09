Глава МИД Австрии: "Санкции против России - это тупик"

В интервью австрийскому изданию Kurier министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подчеркивает, что не стремится к роли посредника между Брюсселем и Москвой.

Отвечая на вопрос журналистов издания, считает ли она антироссийские санкции верным решением, министр указывает на то, что "санкции, принятые 31 июля 2014 года, были ориентированы, прежде всего, на нефтегазовую отрасль в сфере арктического глубоководного бурения. С моей точки зрения (...) эти санкции оказались бесполезными, поскольку осенью 2014 года цены на нефть обрушились более чем на 70%. Ослабление российской нефтедобывающей промышленности, которого добивались, прежде всего, США, не привело к поставленным целям. Санкции в этой связи оказались неэффективными".

"Санкции против России, - подчеркивает собеседник Kurier, - это тупик".

Комментируя поддержку Москвой режима Асада, Кнайсль говорит о том, что "российская операция в Сирии препятствовала, в том числе, и продвижению боевиков ИГИЛ* в Латакию. Де Мистура, спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии, и его заместитель предупреждали, что если ИГИЛ* доберется до Латакии, то через Средиземное море в сторону Европы поплывут сотни тысяч человек. (...) Я тогда говорила, что российская интервенция привнесет динамику в сирийский конфликт. Так и произошло".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.