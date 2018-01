9 января 2018 г. Мэтт Флегенхаймер | The New York Times Основатель Fusion GPS был вынужден выйти из тени из-за российского расследования "В свою предыдущую карьеру Гленн Р. Симпсон был душой репортеров: за свои два десятка лет в журналистке он отличился упорством и часто стоял у истоков новостей дня в Вашингтоне - будь то коррупция в Конгрессе, махинации со сбором денежных средств и всевозможные проступки. Но сам он никогда не становился темой для новостей", - повествует корреспондент The New York Times Мэтт Флегенхаймер. "Когда все идет хорошо - это не новости", - заявил он группе студентов в 1991 году, описывая свое ремесло, - рассказывает автор. - "Когда все идет хорошо - это скучно". "Но вот уже какое-то время жизнь Симпсона перестала быть скучной, - говорится в статье. - Она стала новостями, что было, возможно, неизбежно". "В то время как расследователи взяли в кольцо администрацию Трампа касательно ее связей с Россией во время предвыборной кампании 2016 года, 53-летний Симпсон, превратившийся из многолетнего репортера The Wall Street Journal в специалиста по дорогостоящим исследованиям, дошел до самой масштабной новости обеих своих карьер, становясь центром скандала в российских тонах, омрачающего президентство", - передает журналист. "Трамп с его работой знаком досконально, - продолжает автор. - Симпсон - это человек, стоящий за взрывоопасным досье - что было создано его фирмой, Fusion GPS, совместно с британским разведчиком, Кристофером Стилом - излагающим возможные связи между президентом, его соратниками и российскими чиновниками". "Название фирмы, основанной в 2010 году, было задумано как символ "слияния" (fusion) журналистики и бизнес-разведки, - пишет издание. - "GPS" амбициозно намекало на мировой охват. На практике задача Fusion часто сводилась к поиску непривлекательных вещей о непривлекательных людях по просьбе не особенно привлекательных клиентов". Списку врагов Симпсона имя легион, и иногда они противоречивы, что усиливается обвинениями в том, что он играл на обеих сторонах российского водораздела - и американской политики, отмечает журналист. "Во время предвыборной кампании антитрамповские силы из обеих партий по очереди финансировали исследования Fusion", - добавляет автор. "Некоторым конгрессменам более известна связь Симпсона с двумя фигурами, тесно связанными с российской властью, которые на протяжении долгого времени боролись во имя излюбленной цели Кремля: с Ринатом Ахметшиным, российско-американским лоббистом, и Натальей Весельницкой, адвокатом, известной как видный московский инсайдер, - передает газета. - Эти двое работали над отменой "акта Магнитского", американского закона 2012 года, ненавистного российскому президенту Владимиру Путину и наказывающего российских нарушителей прав человека. А вместе с Симпсоном трио работало на российскую компанию, обвиняемую правительством США в отмывании части тех денег, что были украдены в результате мошенничества, раскрытого Сергеем Магнитским, в честь которого был назван закон". Fusion продолжает изучать связи между Трампом и Россией, сообщает газета, ссылаясь на нескольких людей, проинформированных об исследовании. На чем конкретно сосредоточен Симпсон и кто его нынешние спонсоры, хранится в строгом секрете. Разведчик и писака "На бумаге этот союз вполне имел смысл: бывший разведчик и бывший писака, пробирающиеся через вторые акты своих жизней, проведенных за расследованием скрытных игроков, которые предпочли бы, чтобы их не трогали, - повествует корреспондент. - Стил, которому сейчас за 50, работал под прикрытием в Москве в 1990-е годы, а затем занимал должность главного эксперта по России в лондонской штаб-квартире британской спецслужбы MI-6. Как и Симпсон, он сменил карьеру в 2009 году, открыв свою собственную фирму по сбору коммерческой информации. Как и Симпсон, он, согласно людям, знакомым с ними обоими, сформировал мрачный взгляд на Путина". "Вскоре после того, как Трамп выдвинул свою кандидатуру, - говорится далее, - Fusion начала изучать его прошлые скандалы и возможные уязвимые места, собирая документы о его периоде в бизнесе и в шоу-бизнесе. Изначально фирме платил консервативный сайт The Washington Free Beacon, который по большей части финансируется Полом Сингером, основным спонсором республиканцев, выступившим против Трампа. Когда Трамп выдвинулся в качестве предполагаемого кандидата в президенты от Республиканской партии, платить по счетам стали демократы". В июне появились сообщения о том, что Национальный комитет Демократической партии был взломан, видимо, российскими агентами, говорится далее. Украденные документы стали появляться в сети. "Симпсон связался со Стилом, с которым он познакомился в 2009 году, когда их представил друг другу общий знакомый, знавший об их общем интересе к расследованию российской коррупции. Они быстро приступили к работе". Результаты расследования Стила обрисовывали длившиеся годами усилия с целью повлиять на Трампа, возможно потому, что изначально он пересекся с российскими олигархами, которых Путин надеялся контролировать, говорится в статье. Стил своевременно поделился своей информацией с ФБР. "Он ощущал, что стал свидетелем вершащегося преступления против национальной безопасности", - написал в электронном письме изданию Симпсон, который отклонил просьбу об интервью для статьи. "Я не возражал и не попросил о разрешении у наших клиентов. Крис был профессионалом в области национальной безопасности, так что я ему доверял", - добавил основатель Fusion. Бурная жизнь Издания рассказывает о бурной жизни Симпсона, в которой удалое расследование фактов чередовалось с приступами болезней и травм. "Когда ему, студенту Университета Джорджа Вашингтона, было чуть за 20, Симпсон сломал шею в автомобильной аварии. Когда ему было ближе к сорока, у него развился рак позвоночника", - рассказывает автор. В перерывах Симпсон стал автором важнейших журналистских материалов. "У него был очень мощный этический стержень", - рассказал газете Джим Глассмэн, бывший главный редактор Roll Call, издания, посвященного новостям Конгресса, которое было профессиональным домом Симпсона до начала его работы в The Wall Street Journal. "Он был невероятный репортер, что-то вроде гения", - добавил Глассмэн. "На тот момент, когда он появился в The Wall Street Journal в 1995 году, Симпсон занял эклектичное место в созвездии влиятельных людей столицы - он был напористым репортером с обширными контактами, слабостью к Бобу Дилану и неутомимой жаждой озорных или иных пирушек", - передает автор. "В конце 2000-х годов обстановка в The Wall Street Journal и в журналистике начала меняться, - говорится далее. - Контроль над газетой перешел к Руперту Мердоку. В целом отрасль предоставляла меньше пространства для таких дорогостоящих, долгосрочных расследований, которыми промышлял Симпсон. В 2009 году Симпсон объявил, что уходит из профессии, чтобы запустить SNS Global, исследовательскую компанию, предварившую Fusion, вместе с коллегой по газете Сьюзан Шмидт". Притча во языцех для консерваторов "Имя компании лишь все усугубило, - пишет журналист. - Со своим мутным и зловещим звучанием на пару с почти нарочито скудным сайтом, слова Fusion GPS быстро вошли в пантеон модных медийных фраз консерваторов, какими до них были "Бенгази" и Clinton Foundation, означая проступки и укрывательство либералов". "По сообщениям, Стил оценил свои записки как достоверные на 70-90% - говорят, что Симпсон согласен с этой оценкой, - передает автор. - Менее ясно, каким из 10-30% не следует верить". Однако Симпсон сердится, услышав мысль о том, что досье - это некий горячечный бред либералов, передает журналист. "Как утверждает фирма, общие выводы досье - некогда казавшиеся нелепыми - уже оказались провидческими, - говорится в статье. - Иногда сговор оказывается правдой". "Прошло более года с момента составления этих записок, - заявил Симпсон. - Мне не стало известно о какой-либо дезинформации". Источник: The New York Times