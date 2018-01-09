Берлускони: "Я уверен в своей победе, моя цель - 45%. У Марони не будет роли в будущем правительстве"

"Представ в обличье государственного деятеля, Сильвио Берлускони, гость передачи Circo Massimo на Radio Capital, заявил, что "глубоко убежден в том, что он может снова выиграть выборы", - передает корреспондент итальянской La Repubblica Моника Рубино. "Все опросы в мою пользу, - цитирует автор политика. - Доля в 40%, которая должна обеспечить большинство в парламенте, уже гарантирована. Но я нацеливаюсь выше, по крайней мере на 45% в сумме по коалиции".

Как сообщает издание, подстрекаемый вопросами ведущих, лидер партии "Вперед, Италия" не выдал имен, добавив: "Кто из коалиции наберет больше голосов, тот и выдвинет лидера правительства. Мотором правоцентристов будет "Вперед, Италия". Я не буду называть конкретных имен, но у меня есть на уме суперкандидат".

Автор также информирует, что Берлускони опроверг возможные претензии на палаццо Киджи (резиденция премьер-министра Италии. - Прим. ред.) Роберто Марони, губернатора Ломбардии, завершающего свой мандат: "Я исключаю это самым решительным образом: если у него есть личные мотивы, семейные причины, по которым он не будет переизбираться губернатором, то абсолютно немыслимо вообразить для него политические роли, а уже тем более в будущем правительстве".

Берлускони также ответил Маттео Ренци, который вчера назвал возможное возвращение лидера "Вперед, Италия" в правительство "угрозой для экономики", говорится в статье. "Это колоссальная глупость. Это утверждение даже не заслуживает ответа", - приводит журналистка слова политика. Экс-премьер Италии опроверг, что когда-либо называл секретаря Демократической партии "своим наследником", и атаковал "Движение 5 звезд". "Движение 5 звезд" является сегодня более серьезной опасностью, чем таковой были коммунисты в 1994 году, - цитирует издание Берлускони. - У них нет никакого опыта, никакой компетентности. Большая часть из них не знает, что значит работать, а уж тем более управлять. Они никогда не руководили даже подъездом, и последствия этого видны, когда - как это произошло в Риме - у них управленческие обязанности. Самый настоящий коллапс нашей столицы - это символ того, что случилось бы, если бы они правили Италией".