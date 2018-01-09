Очень британское порно

Новость из "Абсурдистана" появилась в понедельник во многих международных СМИ: британские депутаты и их сотрудники за пять месяцев пытались 24 тыс. раз зайти на порнографические сайты, передает немецкое издание Tageszeitung. Что происходит в Вестминстерском дворце?

"Внутреннему взору невольно предстают политики, сидящие в расстегнутых брюках за рабочим столом. Количество попыток зайти на сайты кажется высоким. (...) Однако о чем должны нам сказать такие статистические данные? Что политики также являются всего лишь людьми с человеческими потребностями? Что британцы не столь чопорны, как их часто представляют?" - задается вопросами автор публикации Рафаэль Пиотровски.

Зависимыми от порно британские политики и их сотрудники не являются, по крайней мере, с точки зрения статистики, подчеркивает журналист. Так, если посчитать, что на 5 тыс. пользователей ежедневно приходится 160 кликов на порносайты, то на одного человека придется только один клик в месяц, говорится в публикации.

"К тому же, кажется, дамы и господа в Палате общин и в Палате лордов взяли себя в руки: в последние годы уже появлялись подобные сообщения в прессе, и они были более резкими", - пишет автор, напоминая, что за 14 месяцев в 2012 и 2013 году было зафиксировано 300 тыс. попыток зайти на порносайты из здания британского парламента.

"Вероятно, данная тема повторно привлекает к себе внимание в Великобритании из-за того, что когда-то консервативное правительство Дэвида Кэмерона продвигало законы, направленные против порнографии. (...) Здорово, что блокировка порнографии тестируется уже в парламенте", - пишет в заключение журналист.