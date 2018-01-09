Женщины - сильный пол, и вот научные доказательства

"Элеонора Рузвельт однажды сказала в шутку, что женщина - как чайный пакетик: нельзя сказать, насколько она крепкая, пока не поместишь ее в горячую воду, - пишет Сара Кнэптон в The Telegraph. - Так что бывшей первой леди [США] наверняка понравилось бы новое исследование, показавшее, что женщины вовсе не слабый пол и лучше приспособлены к выживанию в условиях жизненно опасного кризиса".

"Исследователи из Университета Южной Дании изучили исторические данные о смертности мужчин и женщин, пострадавших от голода и эпидемий либо проданных в рабство, - говорится в статье. - Буквально во всех случаях они обнаружили, что женщины жили в условиях лишений гораздо дольше, на несколько лет переживая товарищей по несчастью мужского пола, даже когда находились в таких же жутких условиях".

"По словам исследователей, этот результат позволяет предположить, что женщины биологически существенно "крепче", чем мужчины. Это может объясняться разницей в половых гормонах. Эстроген известен своим противовоспалительным действием, а также защищает сосудистую систему, тогда как тестостерон - фактор риска для многих смертельных заболеваний. Кроме того, мужской половой гормон может повредить иммунной системе", - передает Кнэптон.

"Ученые, исследующие эволюцию, полагают, что иммунная система женщин может быть крепче, потому что им нужно выжить не менее девяти месяцев, чтобы родить ребенка, а вклад мужчин в репродукцию мимолетен, - говорится в статье. - Кроме того, у мужчин всего одна Х-хромосома, а не две, как у женщин, и ее нечем дублировать, если она неправильно функционирует".

"Культурные и социальные различия между мужчинами и женщинами тоже могут отчасти объяснять эту разницу", - указывает журналистка. Так, мужчины чаще рискуют, больше курят и пьют спиртное, меньше следят за питанием, и это приводит к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких, цирроза печени и гибели при несчастных случаях.