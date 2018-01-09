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9 января 2018 г.
9 января 2018 г.

Дэвид Сандерсон | The Times

Российское посольство набросилось на BBC из-за "МакМафии"

"Предпринятое BBC исследование преступного подполья нашло врага - посольство России в Кенсингтоне", - сообщает корреспондент The Times Дэвид Сандерсон, комментируя сообщение в Twitter российской дипмиссии о сериале "МакМафия".

Посольство попросило фолловеров угадать, сколько "российских преступников на самом деле содержится в британских тюрьмах", и 59% дали "правильный ответ": менее десяти.

"Однако, по данным The Sunday Telegraph, в заключении в Англии и Уэльсе содержатся на самом деле 35 человек, имеющих российское гражданство. Эта цифра, которая снизилась по сравнению с 51 заключенным на конец 2016 года, меньше той, что относится ко многим другим странам, включая Польшу, Португалию и Литву", - говорится в статье.

Посольство России так прокомментировало это несоответствие: "Наши данные основываются на уведомлениях, которые британские власти высылают нам в соответствии со своими обязательствами согласно международному праву. Мы также перепроверяем эти извещения, поскольку лица, указанные как "русские", часто не являются гражданами России".

Источник: The Times


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