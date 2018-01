9 января 2018 г. Ричард Спенсер | The Times Силы Асада наступают, чтобы сокрушить оплот боевиков в Идлибе Силы сирийского режима при поддержке российской авиации начали давно ожидавшееся наступление на Идлиб, при этом почти три миллиона мирных жителей оказались зажаты у границы с Турцией, сообщает корреспондент британской The Times Ричард Спенсер. Силы под командованием самого успешного асадовского генерала Сухеля Аль-Хасана уже взяли штурмом несколько ключевых городов и поселков. Идлиб был одним из оплотов революции против режима, а сейчас провинцию контролирует "шаткая коалиция разрозненных групп боевиков, где главенствует "Хайят Тахрир аш-Шам", бывшее ответвление "Аль-Каиды"*, известное как "Фронт Ан-Нусра"*. Маловероятно, что какие-либо внешние силы придут им на помощь, отмечается в статье. В сторону закрытой границы бегут десятки тысяч мирных жителей, передает Спенсер. Беженец из города Джарджаназ рассказал журналисту: "Люди прятались под оливковыми деревьями от ливня и обстрелов. После того как в первый день сбросили бочковые бомбы, обстрелы стали ужасающими. Нам не давали и пяти минут передышки, чтобы перевести дух и убежать. Город сейчас полностью пуст, главная улица, рынок, магазины, три школы. Девяносто процентов домов разрушено". "В выходные режим вел наступление с юга, по всей видимости, с целью окружить большую часть территории в восточном Идлибе. В воскресенье войска Асада заняли ключевой город Синджар, и теперь им по прямой менее десяти миль до военной базы боевиков Абу-Духур", - информирует корреспондент. Предполагается, что Идлиб должен быть одной из четырех зон деэскалации, отмечает Спенсер. Между тем "в Восточной Гуте рядом с Дамаском уже идет ожесточенный бой, и многие обозреватели полагают, что режим, теперь уверенный в своем превосходстве, намерен совершить финальный натиск и отвоевать всю страну". Возможно, в последнюю очередь дело дойдет до зоны вокруг города Дераа, на границе с Иорданией и Израилем. "Стратегическая щекотливость ее положения означает, что на нее распространяются прямые гарантии США и России, - поясняет автор статьи. - Будущее северо-восточной Сирии, которая после почти полной победы над ИГИЛ* контролируется коалицией под руководством курдов, поддерживаемых США, рассматривается отдельно". В Идлибе режиму помогает тот факт, что "и без того всегда расколотые на группы боевики более, чем обычно, готовы вцепиться друг другу в горло", сообщает Спенсер. Некоторые группировки обвиняют "Хайят Тахрир аш-Шам" в том, что она "подстрекает к поражению, отзывая бойцов с линии фронта и отказываясь сотрудничать с теми, кто не является джихадистами". Согласно договоренностям о зонах деэскалации, гарантом неджихадистских боевиков должна быть Турция, указывает журналист. Однако она дала понять, что будет поддерживать только не связанные с "Хайят Тахрир аш-Шам" группы, и сейчас ее миротворческие усилия в Идлибе заключаются главным образом в защите границы и наблюдении за курдскими ополченцами, передает Спенсер. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида", "Фронт Ан-Нусра"- террористические группировки, запрещенные в РФ. Источник: The Times