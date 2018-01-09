Свирепые дальнобойщики России

Несмотря на предсказуемый исход президентских выборов в России 18 марта, свою кандидатуру пытаются выдвинуть некоторые российские политики, которые даже не знают, смогут ли преодолеть препятствия на пути к допуску к выборам. "Для некоторых значение имеет хотя бы попытка - как последний способ привлечь внимание к проблемам в стране. Примером здесь являются дальнобойщики", - пишет Мэнди Ганске-Цапф на страницах немецкого издания Volksstimme.

Так, забастовкой в декабре дальнобойщики хотели поддержать выдвижение в президенты Андрея Бажутина, председателя "Объединения перевозчиков России", передает издание.

Причиной протестов стала относительно недавно введенная система взимания платы с грузовиков "Платон", которая не получила одобрения среди перевозчиков. "При этом фактически протесты направлены против распространяющейся коррупции и круговой поруки в целом", - отмечает журналистка.

Забастовка в декабре должна была пролить свет на эти проблемы, однако кое-что пошло вопреки ожиданиям: так, еще до забастовки "Объединение перевозчиков России" неожиданно объявили иностранным агентом, а вскоре арестовали и Бажутина за вождение без прав, передает издание.

В течение последних двух лет количество социальных протестов в России увеличивается - это "маленькие, региональные явления, однако их количество заметно", подчеркивает Ганске-Цапф. "Локальные протесты для власти не опасны", - приводит журналистка мнение экономиста и социолога Натальи Зубаревич.

"Дальнобойщики хотят изменить что-либо в крупных масштабах, хотят укрепить средний слой общества, они больше не хотят принимать коррупцию как данность - это отличает их от менее заметных протестов других групп населения. В этом свете стоит рассматривать и кандидатуру Андрея Бажутина, который на политической карте России является "господином Никто". (...) Валюта, которую держат наготове для таких незначительных кандидатов, другая. Она называется "внимание". Пока дальнобойщиков не слышат", - пишет журналистка.

"Особенно неприятным для политически активных дальнобойщиков является тот факт, что одним из тех, кто извлекает выгоду из системы "Платон", против которой они протестуют, является друг Путина Аркадий Ротенберг", - отмечает журналистка в заключение.