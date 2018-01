9 января 2018 г. Кайл Суинсон | The Washington Post "Жестокая жатва бедных": израильтянин, предположительно стоявший за черным рынком человеческих органов, арестован на Кипре В ноябре 2008 года турок по имени Йилмаз Алтун рухнул на пол в аэропорту Приштины. 23-летний мужчина ожидал рейса домой, когда потерял сознание. Проверяя состояние почувствовавшего себя плохо молодого человека, представители косовских властей обнаружили большую свежую рану, змеившуюся на его животе. У него отсутствовала левая почка, пишет The Washington Post. "Алтун рассказал полиции, что стал донором почки в клинике под названием "Медикус" на окраинах города. Посредник в Стамбуле пообещал Алтуну щедрую сумму за почку", - говорится в статье. "Падение молодого человека в аэропорту стало первой костяшкой посыпавшегося домино в рамках масштабного расследования о международном черном рынке органов, действующем в балканской стране", - пишет издание. Отчаявшиеся доноры, в основном из Турции и бывшего Советского Союза, поставляли органы. Покупатели - многие из них были из Израиля - платили за почки от 80 до 100 тыс. евро, сообщает автор. Джонатан Рейтел, прокурор правоохранительной миссии ЕС в Косово, назвал это в 2013 году "эксплуатацией бедных и нуждающихся". "Это было жестокой жатвой бедных", - сказал он. Несмотря на расследование, основные участники, стоявшие за операцией в "Медикусе", продолжали ускользать от правосудия - до прошлой недели. В пятницу власти в Приштине заявили, что гражданин Израиля Моше Харель был арестован на Кипре. "Названный посредником, находившим доноров, Харель разыскивался Интерполом с 2010 года по обвинениям в торговле людьми и намеренном причинении тяжких увечий. Он также разыскивается по таким же обвинениям в России", - сообщает издание. По данным The Guardian, "Медикусом" предположительно руководили Лутфи Дервиши, известный косовский уролог, и его сын Арбан. Операции в клиниках, предположительно, осуществлял Юсуф Эрсин Сонмез, турецкий хирург, известный у себя на родине под прозвищем "Доктор Стервятник", говорится в статье. "Медикус" был одной из сети клиник, которыми руководили Сонмез, Харель и другие, - заявил прокурор Рейтел в 2013 году. - Мы обнаружили клиники в Азербайджане и других местах, и, мы полагаем, одна из них может находиться в ЮАР". Отец и сын Дервиши были признаны виновными в 2013 году, напоминает издание. Пострадавшим обещали небольшие суммы денег, "обычно в пределах 10 тыс. долларов за почку", по словам судей, вынесших вердикт по этому делу. "Некоторым донорам не выплачивались обещанные деньги, и, по меньшей мере, двое были обманом лишены всей суммы и вернулись домой без денег и с одной почкой", - заявили судьи. Источник: The Washington Post