9 января 2018 г. Лукан Ахмад Уэй, Адам Кэйси | The Washington Post Россия десятки лет вмешивалась в зарубежные выборы. Это имело значение? "Российское вмешательство в выборы 2016 года привлекло огромное внимание американских СМИ. Однако Россия десятки лет вмешивалась в зарубежные выборы. Эффективно ли это было? - анализируют канадские ученые из Университета Торонто Лукан Ахмад Уэй и Адам Кэйси в статье для The Washington Post. - Чтобы оценить влияние российского вмешательства, мы собрали и изучили данные обо всех 27 российских вмешательствах в выборы с 1991 года". "Мы выявили две волны российского вмешательства с начала 1990-х. Первая волна продолжалась до 2014 года и затрагивала только постсоветские страны. Вторая волна была намного шире, она охватила и устойчивые западные демократии, - говорится в статье. - Однако исследование обеих этих волн показывает, что усилия России мало что изменили". "Вскоре после распада Советского Союза в 1991 году Россия начала вмешиваться в выборы в странах, которые были республиками СССР", - говорится в статье. "Несмотря на влияние России на этих территориях, только в четырех из 11 случаев ее вмешательство сработало ей на руку. И лишь в одном случае - выборы на Украине в 1994 году - есть правдоподобные свидетельства того, что российское вмешательство стало решающим, - пишут аналитики. - Тогда российское телевидение предоставило украинскому пророссийскому оппозиционеру, участвовавшему в президентских выборах, существенное медиапокрытие, которого он иначе не получил бы". С 2014 по 2017 годы Россия пыталась повлиять на 16 выборных кампаний. В двух случаях (референдум по "Брекзиту" в 2016 году и выборы в Чешской Республике в 2017-м) результат голосования был именно таким, как хотела Россия. В семи случаях - выборы во Франции, США, Австрии, Болгарии, Германии и Нидерландах, референдум в Нидерландах - ее интересы были соблюдены частично. "Казалось бы, благоприятные исходы 9 из 16 выборов - это много. Однако не очевидно, что чашу весов склонили российские усилия. На эти выборы повлияли и другие факторы: нарастание иммиграции, например, и представление, что установившиеся партийные системы не отвечают на опасения рядовых избирателей. Вообще-то только в трех случаях результат голосования можно правдоподобно объяснить российскими усилиями - и то лишь отчасти, - говорится в статье. - И даже там при более пристальном рассмотрении видно, что ситуация с российским влиянием далеко не ясна". "Россия действительно все чаще старается вмешаться в западные выборы. Но она мало что получила за свои старания - и эти старания часто срабатывали против нее. Так, возмущение в США по поводу российского вмешательства почти наверняка сделало менее вероятной отмену санкций. В итоге может оказаться, что расширение Путиным сферы российского вмешательства противоречит интересам России", - резюмируют исследователи. Источник: The Washington Post