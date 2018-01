9 января 2018 г. Филип Ракер, Эшли Паркер | The Washington Post Белый дом старается прекратить разговоры о психической пригодности Трампа к президентству "Белый дом пытается подавить общенациональное обсуждение умственных способностей президента Трампа и его пригодности к занимаемой должности, омрачившее повестку этой администрации в последнюю неделю, - сообщают Филип Ракер и Эшли Паркер в The Washington Post. - Трамп публично вступил в этот спор, вызванный новой книгой "Огонь и ярость" - инсайдерским отчетом Майкла Вулфа о его президентстве - в эти выходные, назвав себя в Twitter "типа реально умным" и "очень стабильным гением". Сделав это, президент своей напористостью и боевитостью подчеркнул стратегию реагирования, используемую его администрацией - но также подорвал ее, радостно вступив в спор, которого его помощники норовили избежать". "По словам человека, недавно обсуждавшего происходящее с Трампом, тот в личных разговорах оспаривает ставшую регулярной болтовню по кабельным телеканалам о его психическом здоровье и относится к этой проблеме как к "выдуманный факт" или "шутке", совсем как к российскому расследованию, - говорится в статье. - О сомнениях по поводу психического состояния Трампа в коридорах Белого дома начали шептаться еще до его избрания. Периодически эти разговоры получали огласку. Так, в августе прошлого года сенатор Боб Коркер (республиканец от Теннесси) сказал, что Трампу не хватает "стабильности" и "некоторых компетенций", чтобы быть успешным президентом". "Однако книга Вульфа вытолкнула эту тему на авансцену общественного обсуждения, побудив Белый дом напрямую заняться этой проблемой, - указывают журналисты. - Пока советники Трампа приняли позу обиды и возмущения. Вместо того чтобы удостоить ответом вопросы о том, годится ли их 71-летний босс в президенты, они нападают на спрашивающих за то, что у них хватает наглости задавать такие вопросы". Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс осудила в электронном письме "смехотворные репортажи злопыхателей" и сообщила о "лавине поддержки со стороны крайне возмущенного персонала". "Белый дом испытывает негодование и отвращение, вызванные тем, что люди, не знающие этого президента и не понимающие истинной глубины его интеллектуальных способностей, могут быть так исполнены ненависти, что прибегают к чему-то настолько выходящему за пределы реальности и приличия", - заявила она. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли ответил просто "Нет" на заданный ему вопрос, будет ли врачебный осмотр, который Трамп должен был пройти в пятницу, включать в себя психиатрический компонент, передают журналисты. Бывший советник штаба Трампа Джейсон Миллер сказал, что за разговорами о пригодности Трампа к должности стоят партийные мотивы. "Левые политики хотят обсуждения сфабрикованных нападок на президента вместо обсуждения успехов президента и успехов нашей страны. Это довольно жалкий ход", - заявил Миллер. Источник: The Washington Post