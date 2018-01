9 января 2018 г. Джеральд Ф.Сейб | The Wall Street Journal Появились приметы "оттепели" в Северной Корее, но на этом фоне напряженность вскипает Во вторник между двумя Кореями начались переговоры. "Заявленная тема - возможное участие Северной Кореи в предстоящей Олимпиаде в Южной Корее", - пишет журналист The Wall Street Journal Джеральд Ф.Сейб. Он поясняет: Сеул хотел бы, чтобы на переговорах также были найдены способы разрядки напряженности. "Но есть как минимум один признак того, что ситуация остается взрывоопасной: официальные лица США потихоньку спорят, возможно ли нанести по северокорейским объектам ограниченный военный удар таким образом, чтобы не спровоцировать на Корейском полуострове полномасштабную войну", - отмечает автор. Это так называемая "стратегия расквашенного носа", говорится в статье: "в ответ на какие-то испытания ядерного устройства или ракет нанести высокоточный удар по какому-то северокорейскому объекту, чтобы "расквасить нос" Пхеньяну и наглядно показать, что за свое поведение режим может дорого поплатиться". Идея крайне рискованная, признает автор. Северокорейская сторона может за несколько минут уничтожить артиллерийским огнем тысячи человек в Сеуле. Теперь к этому добавляется риск, что Пхеньян применит ядерное оружие. Только переговоры между Северной Кореей и США стали бы шагом, который необходим для настоящего ослабления напряженности, считает Сейб. Но он видит препятствия: "Северная Корея хочет, чтобы перед переговорами США поклялись прекратить совместную военную деятельность с Южной Кореей, а США настаивают на том, что цель переговоров - не только сдерживание ядерного арсенала Северной Кореи, но и его ликвидация. Каждая из сторон считает, что условия, выдвинутые другой, неприемлемы". Джонатан Пауэлл (экс-глава аппарата Тони Блэра в бытность того премьер-министром) вызвался помочь с организацией более широких консультаций по северокорейскому вопросу, пишет автор, ссылаясь на три неназванных источника в дипломатических кругах. Заместитель генсека ООН Джеффри Фелтман недавно побывал в Северной Корее. Но, по словам тех, кто с ним общался, Фелтман счел, что в Пхеньяне мало заинтересованы как в переговорах в США, так и в отходе от нынешнего "ядерного курса". Газета замечает: "США не предприняли логистических приготовлений, которые нужны для полномасштабного конфликта на Корейском полуострове. И все же, судя по разговорам о варианте с "расквашенным носом", это не значит, что такой конфликт невозможен. Скорее всего, следующие несколько месяцев пройдут относительно спокойно благодаря Олимпиаде и межкорейской дипломатической инициативе. Но в зависимости от того, расширится ли инициатива, середина 2018 года может стать "часом расплаты". Источник: The Wall Street Journal