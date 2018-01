9 января 2018 г. Редакция | The Wall Street Journal Смогла бы Опра "пере-Трамповать" Дональда? "То, что следующие президентские выборы могут превратиться в поединок двух знаменитостей, которых называют просто по именам, Дональд и Опра, многое говорит об эволюции нашей политической жизни", - отмечает The Wall Street Journal в редакционной статье, комментируя версию, что кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2020 года может стать телеведущая Опра Уинфри. Правда, сама Уинфри заявила, что не будет баллотироваться в президенты. Газета перечисляет плюсы и минусы кандидатуры Опры. Ее знают не меньше, чем Трампа, она вдвое популярнее него, причем у людей с самыми разными политическими взглядами. "Ее кандидатура устранит две проблемы демократов: не понадобится составлять серьезную платформу и привлекать финансирование", - отмечает издание. Но газета видит и препятствия для победы Опры. Ей придется пройти через праймериз в Демократической партии. "Ей также будет сложно убедить избирателей, что на практике ее президентство не станет простым возвращением "аппарата Обамы" к власти после того, как политика Трампа возродила экономику", - отмечает издание. И все же, подчеркивает газета, "после 2016 года только глупец скажет, что у Опры нет шансов". Источник: The Wall Street Journal