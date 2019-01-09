Аэропорты, интернет, железнодорожное сообщение: чем Россия удивляет нас, немцев

"Россия и прогрессивность - для большинства на Западе эти слова несовместимы. Однако существует целый ряд проектов, в которых, например, Германия, могла бы кое-чему поучиться у России", - считает журналист немецкого издания Handelsblatt Андре Баллен.

"Пока в строительстве крупного аэропорта BER в Берлине, который начали возводить в 2006 году, одна неудача следует за другой, а дата его открытия по-прежнему неизвестна, Москва располагает четырьмя аэропортами", - отмечает автор статьи.

Несмотря на то, что московские "гиганты" - аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" - ежегодно принимают более 30 млн пассажиров, "выдача багажа осуществляется здесь быстрее и слаженнее, чем, например, в Гамбурге". К тому же "беспроблемно и пунктуально работает аэроэкспресс", говорится в статье.

"Российские поезда тоже почти всегда пунктуальны - даже когда идет снег", продолжает Баллен. Это, замечает журналист, было бы "прямо-таки шоком для пассажиров Deutsche Bahn", основной железнодорожной компании Германии.

Чтобы справиться с растущим пассажиропотоком, "правительство Москвы за последние 10 лет построило почти 50 новых станций метро и новую кольцевую железную дорогу". "В Берлине за это же время было построено три станции метро", - подчеркивает издание.

"Скорость интернета, равная 100 мбит/сек, является сегодня стандартом в Москве. В Германии средняя скорость интернета составляет около 20 мбит/сек", - отмечается в публикации.

"Стоит признать, что Москва - это не Россия, российская столица намного опережает провинцию. Однако по ней видно, к чему стремится Россия", - считает журналист. Москвичи, пишет Баллен, могут легко оплатить парковку, арендовать автомобиль, записаться на прием к врачу и оплатить счет в ресторане с помощью смартфона. "Режим работы различных заведений в Германии был бы для россиян и вовсе невообразимым", ведь в Москве, отмечает журналист в заключение, круглосуточно работают даже некоторые цветочные магазины и копировальные центры.