Шпионаж: неприятности российских военных спецслужб

"После полного провала своих четырех агентов и целой серии фиаско, в числе которых дело Скрипаля, ГРУ - военная разведка, когда-то считавшаяся элитной структурой российского шпионажа, замарала свою репутацию и утратила эффективность", - пишет корреспондент Le Figaro в Москве Пьер Авриль.

"Четыре раза за полгода два СМИ, неизвестные широкой публике (такие как британский сайт журналистских расследований Bellingcat и аналогичный российский сайт Insider - Прим. ред), используя методы, доступные любому пронырливому пользователю интернета, заваливали российских тайных агентов", пишет газета.

В этом квартете оказываются соучастники попытки государственного переворота в Черногории Владимир Попов и Эдуард Шишмаков, известный также как Эдуард Широков, а также двое назначенных убийц бывшего агента Сергея Скрипаля, отравленного "Новичком" в Солсбери: Александр Мишкин, он же "Петров" и Анатолий Чепига, он же "Руслан Боширов". "С последними двумя случился самый большой шпионский скандал в современной истории, приведший к высылке 300 российских и западных дипломатов", - напоминает корреспондент Le Figaro Пьер Авриль.

"Данному учреждению нанесен ужасный ущерб, требующий пересмотра всех методов работы. Мы еще никогда не присутствовали при подобном фиаско в России", - считает историк Александр Колпакиди, специализирующийся на российском шпионаже. В отличие от ФСБ, чьи миссии теоретически ограничены российской территорией, ГРУ ведет свои активные операции за рубежом и подчиняется министерству обороны Российской Федерации", - говорится в статье.

"В ноябре прошлого года нидерландской службой контрразведки были идентифицированы и показаны по телевидению еще четыре агента ГРУ после того, как они попытались взломать компьютеры Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в тот момент, когда та проводила расследование по "Новичку" и химическому оружию, использованному сирийским режимом в городе Дума, по обвинению западных правительственных канцелярий", - напоминает журналист.

"У этих неудавшихся операций есть одна общая черта: следы, нередко грубые, оставленные их исполнителями, и признаки преступления, от которых эксперты теряют дар речи, - отмечает корреспондент. - Пример - банковским переводом через Western Union один из российских агентов, подозреваемых в попытке государственного переворота в Черногории, передал деньги своему сербскому сотруднику в Белграде, уполномоченному взять штурмом черногорские учреждения. Хуже того, адрес отправителя перевода - Хорошевское шоссе, 76 - соответствовал штаб-квартире ГРУ в Москве".

"Также поражает легкость, с которой Петров и Боширов провели свою операцию в Солсбери: пренебрегая всеми элементарными правилами соблюдения тайны, два агента дважды ездили в британскую столицу с тем же паспортом и в назначенный день отправились регулярным рейсом Москва-Лондон, с интервалом в два дня, как обычные туристы. "Даже самая захудалая европейская разведслужба не совершила бы такую невероятную глупость", - подчеркивает Сергей Костин, автор книги о шпионе КГБ "Farewell".

По мнению Романа Доброхотова, журналиста-расследователя с сайта Insider, ответ весьма прозаический. "Мы просто имеем дело с некомпетентными, к тому же плохо подготовленными и организованными людьми, которые, похоже, не знают, что мы живем в мире сверхпрозрачности", - утверждает журналист, удивляясь, с какой легкостью он сумел распознать четырех агентов ГРУ "с помощью простого ноутбука.

"Роман Доброхотов также отмечает слабые места в биографических и личных данных провалившихся агентов - все они родились в отдаленных сибирских деревнях", - передает автор статьи.

"В советскую эпоху люди, которые работали на ГРУ, были интеллектуалами, представлявшими собой элиту страны. Сегодня мы имеем дело с простыми деревенскими парнями. Чего можно от них ожидать?" - с налетом презрения спрашивает Александр Колпакиди.

"На самом деле, недавние неприятности ГРУ вписываются в фазу экспансии службы по всем направлениям, совпадающей с антизападным разворотом, предпринятым российской дипломатией сразу же после аннексии Украины в 2014 году", - указывает Авриль.

Но, как пишет Le Figaro, "несмотря на значительный ущерб, нанесенный ГРУ, никто не ждет глубоких реформ. Москва, верная своим привычкам, всегда пылко отрицала какую-либо ответственность за недавние шпионские операции".

"После распада СССР все разведслужбы были реформированы, за исключением ГРУ. В конце ноября глава ГРУ Игорь Коробов, внесенный в американский черный список, скончался. Его преемник уже назначен: речь идет о его первом заместителе вице-адмирале Игоре Костюкове?",

- резюмирует Пьер Авриль.