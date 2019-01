9 января 2019 г. Бенджамин Уейзер и Шэрон Лафраньер | The New York Times В отношении россиянки Весельницкой, участницы встречи в башне Трампа, вынесено обвинение, которое указывает на ее связи с Кремлем "В отношении Натальи Весельницкой, российского юриста, которая в 2016 году встречалась с представителями предвыборной кампании Дональда Трампа в башне Трампа, во вторник вынесли обвинение по отдельному делу, которое демонстрирует ее тесные связи с Кремлем", - пишет The New York Times. "Федеральная прокуратура на Манхэттене обвинила Весельницкую, одну из ключевых фигур в расследовании российского вмешательства в президентские выборы, в том, что она пыталась воспрепятствовать проводившемуся раннему расследованию по отмыванию денег, в которое был вовлечен влиятельный российский бизнесмен и его инвестиционная фирма, - отмечает газета. - Дело об отмывании денег не было напрямую связано со встречей в башне Трампа. Однако федеральное обвинение, обнародованное на Манхэттене, похоже, подтверждает, что Весельницкая имела тесные связи с высокопоставленными чиновниками российского правительства, и возрождает вопросы о том, пытался ли Кремль использовать ее в качестве посредника для связи с кампанией Дональда Трампа". "Обвинение базируется на гражданском расследовании прокуратурой Манхэттена той роли, которую некоторые из клиентов Весельницкой - Prevezon Holdings и ее владелец Денис Кацыв - играли в схеме по отмыванию нажитых нечестным путем денег через приобретение недвижимости в Нью-Йорке", говорится в публикации. "В обвинении отмечается, что Весельницкая тайно сотрудничала с высокопоставленным российским прокурором в составлении документа, который позднее был подан в федеральный суд в Манхэттене", - сообщает The New York Times, указывая "в прошлом апреле Весельницкая признала в интервью NBC News, что она является не просто частным адвокатом, а источником информации для генерального прокурора России Юрия Чайки. Теперь же прокуратура Манхэттена утверждают, что она тайно сотрудничала с этой канцелярией в составлении официального письма, которое шло на пользу Prevezon". "В деле о мошенничестве, рассматривавшемся в 2013 году, манхэттенские прокуроры обвинили Prevezon и других обвиняемых в том, что с помощью приобретения недвижимости в Нью-Йорке они отмывали некоторую часть доходов от российской налоговой схемы на сумму 230 млн долларов. Иск был урегулирован в прошлом мае накануне суда примерно за 6 млн долларов, и Prevezon не признал вины. Схема российского мошенничества была раскрыта Сергеем Магнитским, российским юристом, которого посадили в тюрьму после того, как он обнародовал эту схему, и который умер в московской тюрьме", - напоминает издание. Как пишет The New York Times, "в рамках расследования в 2014 году министерство юстиции США обратилось к российскому правительству с просьбой о содействии в получении банковских данных и иных материалов, связанных с мошеннической схемой, говорится в обвинении. В ответ российская сторона предоставила предполагаемые выводы расследования, "целью которого было оправдать всех российских правительственных чиновников" и вместо этого возложить вину на проживающего в Лондоне главу компании Hermitage Уильяма Браудера, его юриста Магнитского и других". "В 2015 году адвокаты, представлявшие Prevezon, который обвинили в отмывании части нажитых с помощью мошенничества средств, подали в суд документы, включая заявление от Весельницкой, где говорилось, что выводы российского правительства являются оправдывающими доказательствами", - подчеркивается в публикации. "В обвинении сообщается, что Весельницкая обменивалась электронными сообщениями с высокопоставленным российским прокурором, делая в свои письма вложения с черновиками, содержавшими правки и комментарии. Многие из ее предложений были "приняты либо фактически дословно, либо в перефразированной форме, либо с небольшими поправками", говорится в обвинении. Российская прокуратура не ответила на запрос о комментариях, отмечает газета. Источник: The New York Times