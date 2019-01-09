Выжить в мире мужчин

"На родине российским женщинам запрещено управлять большегрузными автомобилями. Некоторые дальнобойщицы игнорируют этот запрет", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

34-летняя Настя Сачко - одна из тридцати дальнобойщиц России. "Статистики здесь нет, - отмечает журналистка издания Олеся Циммерманн, - но женщины в этой отрасли друг друга знают, ведь официально Сачко и ее коллегам не разрешено заниматься этой профессией. Управление большими грузовиками - прерогатива мужчин. В 1974 году Советский Союз составил список запрещенных для женщин профессий, который действует до сих пор. Это решение было обосновано необходимостью защиты женского здоровья".

"С помощью кампании "Все профессии для всех женщин" Стефания Кулаева, активистка и руководительница антидискриминационного центра "Мемориал", уже на протяжении нескольких лет борется за отмену списка запрещенных для женщин профессий. "Этот список отражает все еще существующие в России консервативные стереотипы и укрепляет традиционное распределение ролей между мужчиной и женщиной", - отмечает Кулаева.

"В женщинах в первую очередь видят жен и матерей, а не самостоятельных личностей. Список запрещенных профессий подрывает как их социальный статус, так и перспективы в учебе и работе", - передает издание мнение активистки.

На больших парковках дальнобойщица Юлия Лазарева всегда привлекает внимание мужчин. "Как только я выхожу из машины, они сразу ко мне клеятся, спрашивают, сколько я стою. Они на 100% уверены, что я проститутка, другое им вообще не приходит на ум", - говорит Лазарева, пожалуй, самая известная дальнобойщица страны, прославившаяся своими видео на YouTube.

По приезде в конечный пункт своего маршрута, в Кострому, Настя Сачко наблюдает за тем, как разгружают ее фуру. "Мне нравится больше всего, когда наши русские мужики работают. Хотя от большинства из них нет никакой пользы. Дома они пьянствуют и не работают, зато их женам приходится пахать без конца", - говорит дальнобойщица. "Сачко останется главной кормилицей в своей семье, - пишет в заключение Циммерманн. - Она ждет новой погрузки и следующего рейса".