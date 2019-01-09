Легенда о сталинском Франкенштейне

"В 1927 году в Западной Африке советский исследователь собирался оплодотворить шимпанзе человеческой спермой, - повествует Der Spiegel. - Его эксперименты породили миф: не планировал ли Сталин разводить человекообезьян, чтобы использовать их в качестве рабочей силы и солдат?".

"56-летний биолог Илья Иванович Иванов за свою карьеру скрещивал много животных: коров с зубрами, мышей с морскими свинками, лошадей с зебрами. 28 февраля 1927 года он захотел зайти еще дальше в своих исследованиях и создать гибрид человека и обезьяны", - пишет журналист Мартин Пфаффенцеллер. Эксперимент проводился в ботаническом саду Конакри, городе в западноафриканской Гвинее.

"Иванова в его исследованиях поддерживали Российская академия наук, Американская ассоциация продвижения атеизма и известный французский Институт Пастера", - говорится в статье.

"Детеныш человека и обезьяны опровергнул бы библейское учение о том, что человеку отведено особое место среди Божьих творений. Так, один советский функционер надеялся, что эксперимент сможет "освободить рабочий класс от власти церкви" - спустя почти десять лет после Октябрьской революции многие рабочие и крестьяне в Советском Союзе были религиозными. Кроме того, детеныш человека и обезьяны мог бы стать последним доказательством эволюционной теории Чарльза Дарвина, успехом, который обеспечил бы советской науке уважение коллег-конкурентов на Западе", - отмечает журналист.

Однако эксперимент провалился. Спустя несколько недель Иванову пришлось констатировать, что самки шимпанзе, которым была введена сперма человека, не забеременели. "Но он не сдавался, - повествует издание. - Его новой идеей стал обратный эксперимент: оплодотворить женщин спермой обезьян. Он попросил у губернатора Гвинеи, которая тогда являлась частью французской колонии, разрешения на проведение в больницах тайных экспериментов над местными жительницами. Француз отказал".

В своем сомнительном с точки зрения этики эксперименте биолог потерпел неудачу, однако его исследования породили множество теорий заговора. Диктатор Сталин часто говорил о кардинальном изменении общества и каждого отдельного жителя страны. Не были ли опыты Иванова частью плана Сталина по созданию "нового человека"?

"Когда летом 1927 года другой советский ученый основал в черноморском Сухуми обезьяний питомник, многие усмотрели в этом подтверждение таким планам. В 2009 году один из ученых Сиэтлского университета и руководитель лаборатории в Сухуми рассказали, что некоторые женщины писали в питомник письма, в которых предлагали себя в качестве испытуемых", - передает Пфаффенцеллер.

После распада Советского Союза в открытом доступе оказались тайные архивы. Писатель-фантаст Еремей Парнов якобы нашел в них некий компрометирующий материал и в конце 1990-х рассказывал в телепередачах о тайной программе исследований, целью которой было создание глупых, послушных рабов, которые выполняли бы тяжелую работу. Российским гостелевидением в свою очередь был снят документальный фильм "Красный Франкенштейн" на основе одноименной книги журналиста Олега Шишкина. Большинство биологов, указывает Der Spiegel, сомневались в том, что человек и обезьяна могут иметь жизнеспособное потомство, однако это не имело значения для бульварных газет США, Великобритании, Италии и Германии, которые также пестрели заголовками о тайном плане Сталина.

"Так спустя десятилетия после своей смерти (биолог скончался в 1932 году в Алма-Ате, куда был отправлен в ссылку - Прим. ред.) Илья Иванов снова стал известен на весь мир. Не благодаря своим заслугам в биологии, которые, несомненно, имело место. А в роли "красного Франкенштейна" Сталина", - резюмирует издание.