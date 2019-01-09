Депутаты Левой партии и хищение данных в России

"В октябре 2018 года два депутата Левой партии ФРГ посетили Россию. Аккаунты депутатов в Facebook были взломаны. Теперь их личные данные стали добычей хакеров. Есть ли тут взаимосвязь?", - задается вопросом журналист немецкого издания Die Welt Клаус Кристиан Мальцан.

Во время своего четырехдневного визита в Калининград, куда она прибыла вместе с несколькими другими депутатами 21 октября 2018 года, депутат ландтага Тюрингии от Левой партии Карола Штанге посещала школы и предприятия, беседовала с председательницей областной Думы. Однако спустя сутки пребывания в городе ей позвонили из Германии. "С твоего аккаунта в WhatsApp рассылаются странные сообщения", - предупредил политика один из членов ее семьи.

"Судя по всему, были взломаны и принадлежащий депутату Левой партии аккаунт в Facebook, и ее электронная почта. Кто-то рассылал от ее имени "расистские и сексистские изображения и тексты", рассказала Штанге в разговоре с изданием. Тогда, пишет Мальцан, были взломаны и Facebook-аккаунты других депутатов Левой партии в Тюрингии.

В декабре "свыше 1000 чатов Штанге, многие из сохраненных ею телефонных номеров и прочая личная информация" были опубликованы в сети. Тюрингский депутат стала одной из главных жертв цифровой атаки, которая сегодня занимает Германию. "В этот момент мне, конечно, снова вспомнился инцидент в Калининграде!", - сказала Штанге.

"Примечательно, что от атаки пострадали еще 20 депутатов Тюрингии от Левой партии", - отмечает автор статьи.

"Содействовали ли кибератаке российские спецслужбы, предоставив, по крайней мере, материал? Пока федеральное управление уголовной полиции предполагает, что атаку в одиночку совершил 20-летний молодой человек из Гессена. Согласно первым сведениям, признаки участия в атаке иностранных организаций отсутствуют", - говорится в статье.

"Депутат ландтага Ева фон Ангерн, которая также является членом Левой партии, тоже была в октябре 2018 года в России - поездка в Волгоград и Москву была организована Фондом Розы Люксембург. Она помнит, что использовала в отелях открытую сеть WiFi - лазейку для хакеров, - отмечает Мальцан. - Примерно шесть недель спустя, 23 ноября, был взломан ее аккаунт в Facebook".

Личная переписка фон Ангерн также была опубликована в интернете в ходе недавней кибератаки. В ноябре была взломана и ее электронная почта, с которой рассылались сообщения правого толка.

"Конечно, то, что оба депутата во время и после своих поездок в Россию стали жертвами хакерских атак и являются одними из главных пострадавших последних публикаций в Twitter, может быть чистой случайностью, - указывает журналист. - Но, поскольку имеется подозрение в иностранном шпионаже, данными инцидентами должны заняться соответствующие региональные подразделения Федерального ведомства по охране конституции ФРГ".

"Однако они делают лишь первые шаги в расследовании, так как были проинформированы о произошедшем только в начале в января. К тому же (...), по информации Die Welt, в подразделении тюрингского ведомства по охране конституции, специализирующемся на шпионаже, в настоящий момент работают только два сотрудника, которые, ко всему прочему, занимаются и другими вопросами".

"То, что Федеральное ведомство по охране конституции в Тюрингии в таких вопросах едва ли дееспособно, недопустимо во времена киберпреступности и шпионажа", - раскритиковал ситуацию Раймонд Вальк, эксперт по вопросам внутренней политики фракции ХДС в ландтаге Тюрингии.