Это рукопожатие изобличает беспомощность Меркель

"Владимир Путин в очередной раз показал, кто держит в своих руках все нити в военных вопросах на Ближнем Востоке. И он направил ясное послание Ангеле Меркель: в субботу она приедет в Москву не в качестве равноценного партнера по переговорам, а в качестве просительницы", - пишет немецкий таблоид Bild.

"Визит Путина к сирийскому палачу Башару Асаду, верному союзнику мулл, в разгар иранского кризиса - это афронт по отношению к Западу", - указывает журналист Юлиан Репке.

"Своим неожиданным визитом перед встречей с Меркель Путин недвусмысленно дает понять, в какой роли он себя видит, - отмечает издание. - В роли властного человека, который приглашает Асада в "свой" командный пункт в Дамаске, а не встречается с ним, согласно протоколу, например, в сирийском президентском дворце". (...) В роли человека, принимающего решения, который, согласно Кремлю, обсуждал с Асадом ликвидацию террористов в Идлибе - и поэтому имеет власть над тем, побегут ли три миллиона окруженных там мирных жителей из страха перед жестокими авиаударами в сторону Турции и Евросоюза. В роли эксперта, который перед встречей с Меркель в Москве сначала встречается с Асадом (и в его лице с марионеткой тегеранских мулл), а затем с Эрдоганом - и будет "из первых уст" рассказывать Меркель, о чем он уже договорился с двумя президентами".

"Ангела Меркель, в свою очередь, приедет в Москву со связанными руками. У Германии и Европы нет собственной стратегии относительного дальнейшего хода сирийской войны. Немецкую мантру о том, что для Сирии нет "военного решения", Путин опровергнул продолжающейся с 2015 года военной операцией, он давно поставил всех перед фактами с помощью своей смертоносной военной авиации".

"Также и для соседнего Ирака, где обостряется ситуация, нет ни европейского, ни немецкого плана. Германия выводит своих солдат, в то время как Путин предлагает проиранскому правительству в Багдаде современные российские зенитные ракетные комплексы против Запада", - говорится в статье.

"В немецкой внешней политике беспомощность идет рука об руку с бездеятельностью. Чтобы замаскировать это на предстоящей встрече Меркель и Путина в Москве, потребуется много мастерства", - констатирует издание.