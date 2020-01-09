176 погибших при крушении самолета вблизи Тегерана - домыслы о причине

"Украинский пассажирский самолет потерпел крушение в Иране, все пассажиры погибли. Тегеран говорит о неисправности двигателя. Немецкий эксперт по авиации сомневается в этом", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"На любительской видеозаписи, якобы запечатлевшей Boeing 737, видно, что самолет загорелся еще в небе. На основании этого видео иорданский телеканал Al Hadath без ссылки на источник опубликовал в Twitter сообщение о том, что самолет был по ошибке сбит иранскими ПВО".

"Они якобы находились в режиме повышенной боеготовности в связи с ожидаемым ответом США на ракетные удары. Эти сообщения пока не были подтверждены. Правильным будет упомянуть, что отношения между Ираном и Иорданией считаются напряженными", - указывают журналисты Йенс Коенен и Андре Баллен.

"У Тегерана наготове сразу же была другая версия: согласно ей, самолет потерпел крушение из-за технических проблем. Якобы загорелся один из двигателей, в связи с чем пилот потерял контроль над машиной".

"Гамбургский эксперт по авиации Корд Шелленберг сомневается в официальной версии Тегерана. (...) "Опыт показывает, что преждевременные оценки зачастую оказываются ошибочными. Нам следует дождаться первых официальных результатов расследования, которые, согласно международным соглашениям, должны быть представлены через 30 дней", - сказал Шелленберг в интервью Редакционной сети Германии (RND)".

"По словам Шелленберга, в настоящий момент отсутствуют убедительные фотографии обломков самолета, которые могли бы дать информацию о характере повреждений. Только так, по его мнению, можно понять, как загорелся самолет и подвергся ли он обстрелу извне".

"Пока известны лишь немногие факты: самолет не был старым, то есть в целом, при условии надлежащего технического обслуживания, должен был находиться в хорошем техническом состоянии. По информации сайта Flightradar, Boeing 737 был в совершенно новом состоянии передан "Международным авиалиниям Украины" в 2016 году. Эта модель является предшественницей Boeing 737 Max, которой на протяжении нескольких месяцев приходится оставаться на земле после двух катастроф. Таким образом, причину можно не искать в сомнительном программном обеспечении модели Max", - пишет издание.

"По словам эксперта Шелленберга, самолеты типа Boeing 737-800 относятся к наиболее надежным в мире. "Потерпевший крушение самолет наверняка находился в надлежащем состоянии. Незадолго до катастрофы он был в Париже, Милане и Лондоне. Для входа в воздушное пространство ЕС действуют строгие технические предписания", - сказал Шелленберг в интервью RND".

"Впрочем, известно, что у данного типа самолета имеются проблемы с двигателями, - отмечают авторы публикации. - В апреле 2018 года у самолета авиакомпании Southwest Airlines отказал и разрушился один из двигателей. Оторвавшиеся детали двигателя повредили крыло и фюзеляж, пробили один иллюминатор. Одного из пассажиров на время вытянуло наружу, но другие затащили его обратно. Он умер от последствий инцидента".

"Тем не менее, этот случай также показывает, что сильное повреждение двигателя не приведет к крушению самолета, как в случае с рейсом PS 752 "Международных авиалиний Украины". После повреждения двигателя самолет рейса SWA1380 приземлился в Филадельфии. В сущности Boeing 737 может лететь и приземляться и с одним двигателем", - указывает издание.

"Подозрительно то, что экипаж не подавал сигнала бедствия. Это свидетельствует о том, что на борту произошло одно или несколько событий, вызвавших полный хаос в кабинете пилота. (...) На фотографиях с места крушения видны сильно поврежденные двигатели. Но вопрос о том, произошло ли их разрушение в воздухе или в результате удара с землей, остается открытым".

"Было бы ложным делать из этих фактов вывод о том, что самолет был сбит ракетой. К крушению самолета могла привести цепочка нескольких событий. (...) На фоне конфликта между США и Ираном под вопросом то, в какой степени в расследовании будут задействованы, например, американские эксперты компании Boeing. На экспертных форумах уже высказывают обеспокоенность тем, что действительная причина крушения, вероятно, никогда не станет известной".

"По словам бывшего заместителя министра инфраструктуры Украины Александра Кавы, у "Международных авиалиний Украины" были финансовые трудности и долги в размере более 60 млн долларов перед главным аэропортом Киева "Борисполь" и госпредприятием по обслуживанию воздушного движения. "Но информации о том, что авиакомпания не финансировала ремонт своих самолетов, не было", - подчеркнул он в разговоре с Handelsblatt. Это было бы затруднительным, так как машины находятся в лизинге, сказал эксперт".